La declaración del Congreso de los Diputados, en la que se condenaron "los incidentes violentos" ocurridos durante el desalojo del campamento saharaui de El Aaiún, ha elevado la presión del nacionalismo marroquí sobre Ceuta y, especialmente, Melilla.

En una escalada de hechos, el Gobierno de Marruecos, con el apoyo de la Cámara de Representantes, revisará las relaciones entre los dos países "a nivel global".

Posteriormente, dos de las principales formaciones políticas han instado al Gobierno a que envíe el expediente de las ciudades autónomas españolas a la Cuarta Comisión de la ONU, encargada de los procesos de descolonización en el mundo.

Y ahora, vuelven las amenazas de colapsar el tránsito de personas y vehículos en Melilla, como ocurrió en verano.

Desmienten el bloqueo de la frontera con Melilla

El denominado Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla había anunciado que este jueves bloqueará durante unas horas el paso de personas en la frontera de esa ciudad en protesta contra la supuesta "falta de respeto" de las autoridades españolas hacia el país magrebí.

Horas más tarde, el citado Comité de Coordinación para la Liberación de Melilla desmintió que vaya a bloquear durante unas horas el paso de personas en la frontera. Según el coordinador de ese comité y presidente de la Asociación Rif de Derechos Humanos, Said Chramti, ha indicado que no se va a impedir la entrada o salida de Marruecos desde ese puesto fronterizo y destacó que uno de los activistas que había facilitado la información a Efe, Mohamed Hamuchi, "no puede hablar en nombre de este colectivo".

Chramti confirmó, sin embargo, que se mantiene la marcha organizada para este sábado desde la población de Beni-Enzar hasta la Plaza de España de la ciudad autónoma, con el objetivo de escenificar su rechazo a los supuestos enemigos de la unidad territorial del país y de mostrar que sus reivindicaciones tienen un apoyo multitudinario.