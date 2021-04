El ministro de Asuntos Exteriores de la República Arabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Salem Ould Salek, y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Taieb Fassi-Fihri, han comparecido este miércoles en la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo y han demostrado, una vez más, hasta qué punto sus versiones sobre el desmantelamiento del campamento saharaui difieren.

El ministro marroquí no ha dudado en asegurar que en España se "manipulan" los sucesos de El Aaiún por un "complejo de culpa" respecto a Marruecos y, además, se ha quejado de que "ni España ni el Parlamento Europeo quieren escuchar a Marruecos".

Por su parte, previamente, Salek ha reclamado este miércoles a la Unión Europea un compromiso "verdadero y serio" con el pueblo saharaui y un papel "más activo", incluido un enviado especial a la zona, para participar de manera directa en la solución del conflicto.

La postura saharahui

"Tengo la esperanza de que los recientes eventos devastadores marcarán un momento decisivo en la historia de mi pueblo y un comienzo para un compromiso verdadero y serio de la UE a favor de una solución democrática que permita al pueblo saharaui elegir su destino". Estas han sido las palabras con las que ha mostrado su opinión y postura el ministro saharaui.

Con ello, Ould Salek ha querido aprovechar su presencia ante la Eurocámara para "llamar a la UE a jugar un papel más activo". "Queremos que se nombre un enviado especial de la UE en la zona para contribuir directamente en la solución del conflicto. Queremos una señal política fuerte a Marruecos", ha insistido.

Tras "años de abandono", la Unión Europea tiene una "gran responsabilidad" en este conflicto, según el representante del Polisario que ha señalado especialmente a España, por tratar de "lavarse las manos", y a Francia, por actuar de "apoderado" de Marruecos en Naciones Unidas.

Además, ha acusado a las fuerzas marroquíes de utilizar "munición viva" para el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik. Las acciones ordenadas por Marruecos para disolver esta protesta "han costado muchas vidas y centenares de heridos, detenidos y desaparecidos", según su relato, si bien ha admitido no poder decir "con exactitud" cuáles fueron los hechos, responsabilizando a la parte marroquí de esa falta de información.

Los días de "represión" contra el campamento "pacífico" se saldaron con "muchos desaparecidos, no se sabe su muertos o detenidos. Nadie puede decirlo (...) porque Marruecos no quiere", ha reiterado Ould Salek, que ha recordado el veto marroquí a la entrada de eurodiputados, periodistas y otros representantes internacionales a territorio saharaui.

También ha dejado claro que no confía en las actuales conversaciones en el marco de Naciones Unidas porque, sentencia, "Marruecos no quiere negociar". "No estamos negociando nada con Marruecos porque Marruecos no quiere negociar, quiere imponer", ha recalcado.