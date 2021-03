El presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ha asegurado que su partido apoyará las cuentas elaboradas por el Ejecutivo autonómico en el Consejo de Gobierno del próximo viernes pese a haber decidido romper el pacto de Gobierno con Coalición Canaria. Según la dirección regional del PP, la ruptura se debe al acuerdo cerrado por esta formación con el Ejecutivo de Zapatero, aunque CC atribuye a la cercanía de las elecciones autonómicas.

En una entrevista con RNE, Soria ha explicado que -antes de presentar su dimisión- los cuatro consejeros del PP presentes hasta ahora en el Gobierno canario votarán el proyecto de Presupuestos regionales para 2011, siempre y cuando -ha advertido- no se modifique el documento elaborado.

"Si se modifican, si se suben los impuestos o se disparan los gastos, no los respaldaremos. Pero si ése no es el caso -que creemos que no va a ser-, vamos a apoyar esos Presupuestos porque los hemos hecho nosotros", ha señalado el presidente popular en Canarias.

Siete meses elaborando las cuentas Soria ha añadido en La Noche en 24 Horas de TVE que respaldarán esas cuentas "por responsabilidad". "Después de siete meses elaborando esos Presupuestos, queremos asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde de unas cuentas severas", ha subrayado. 16.23 min El presidente del PP en Canarias asegura que apoyarán los Presupuestos autonómicos pese a la ruptura del Gobierno con CC Según el todavía vicepresidente del archipiélago canario, "estos han sido los Presupuestos más complicados de la Historia de Canarias", porque reducen el gasto en un 13% respecto a 2010. "Y se hace sin subir impuestos y sólo reduciendo el gasto público", ha explicado. Soria ha admitido que no sabe si el presidente de Canarias, Paulino Rivero, va a mantener el proyecto de Presupuestos porque no ha podido hablar con él durante este martes. En La Noche en 24 Horas también ha reconocido que desconoce si el jefe del Gobierno canario va a destituir a los cuatro consejeros del PP antes del viernes. En todo caso, el dirigente popular canario ha asegurado que el PP apoyará al Ejecutivo de CC en todos los asuntos en los que coincidan. "No va a existir ningún tipo de oportunismo político: no vamos a rechazar las cosas con las que hasta ahora hemos estado de acuerdo. Pero si hay cosas que no nos gustan, no las vamos a respaldar en la sede parlamentaria" regional, ha matizado.

CC lamenta la ruptura del pacto Por su parte, Coalición Canaria ha lamentado que el PP haya roto el pacto y ha atribuido esta decisión a la cercanía de las elecciones autonómicas y no al acuerdo entre CC y el PSOE. Además ha explicado que los ejes principales del acuerdo suscrito con el PSOE se basan en la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma del Régimen Económico y Fiscal y la delimitación del espacio marítimo-terrestre, aspectos que, dijo, también se incluían en el acuerdo suscrito en 2007 con el PP. "El pacto se ha roto porque el PP de Canarias ha cumplido sus deberes con Mariano Rajoy y no con nuestra tierra y sus ciudadanos" ha dicho la presidenta de CC, Claudina Morales. La presidenta de CC ha asegurado que buscará apoyos aunque no ha querido precisar si lo harán con el PSOE, con quién ha aclarado que no existe ningún compromiso que obligue a los socialistas a apoyar un gobierno en minoría de CC.