Una juez federal ha ordenado al Ejército de Estados Unidos que deje de aplicar la ley que impide la participación de soldados abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas, semanas después de declarar inconstitucional la medida.

El veredicto de la juez Virginia Phillips insta "a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso" que pueda haber comenzado bajo la ley, conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (No preguntes, no digas), según ha informado la cadena CNN.

Phillips, que a principios de septiembre concluyó que la ley violaba la Primera y la Quinta Enmienda de la Constitución, rechazó así el recurso del Departamento de Justicia, que quería limitar el alcance de la decisión judicial para que sólo beneficiara a los demandantes.

Según indicó entonces la agencia federal, paralizar la medida, introducida en 1993 por el entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, constituiría "una amenaza para los militares que se encuentran en operaciones de combate en el mundo".