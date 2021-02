Tal y como se esperaba, la oposición republicana ha logrado bloquear este martes en el Senado de EEUU la revocación de una ley contraria a la participación de soldados que se declaren abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas.

Con 56 votos a favor y 43 en contra, los demócratas no han logrado los 60 necesarios para impedir que los republicanos bloquearan el debate de la iniciativa, que además, por los complicados reglamentos legislativos de EEUU, incluirá una enmienda para la legalización de los estudiantes indocumentados.

El Senado de Estados Unidos debía decidir sobre esta ley que se engloba dentro de la propuesta de gastos de defensa para el año 2011. Y era una votación crucial ya que era la última oportunidad de los demócratas para poner fin a la ley. Sin embargo, ya eran conscientes de las dificultades que tenían ya que el único que apoyo con el que contaban entre los republicanos, la senadora de Maine, Susan Collins, ya había anticipado que no la apoyaría.

Apoyos que no han servido

La normativa, que recibe el nombre de "Don't ask, don't tell", algo así como "No preguntes, no lo digas", obliga los miembros del ejército a ocultar su orientación sexual. Había sido aprobada en el año 1993, bajo el mandato de Clinton.

Eran varias las personas que se habían movilizado para lograr que la revocación saliera adelante, como la mismísima cantante Lady Gaga, quien no ha dudado en manifestar su pleno apoyo a que se ponga fin a esta ley, aprobada en 1993 bajo la administración Clinton.

Ante una audiencia de más de 2.000 personas congregadas en un parque de Maine para escuchar un mitin de la Red de Defensa Legal de Miembros en Servicio (SLDN), Gaga no ha dudado en pronunciar un incisivo discurso para pedir la derogación de la ley.

"La igualdad es la costilla principal de Estados Unidos", ha sentenciado Gaga, ataviada con traje, una corbata de topos y unas enormes gafas negras.

"Pero debido a que soy gay, no puedo disfrutar del mejor trozo de carne que mi país tiene que ofrecer. ¿Acaso no merece todo el mundo llevar el mismo vestido de carne que yo llevo?", ha añadido haciendo referencia al polémico vestido de carne que vistió en la gala de los premios MTV.

Pero, más allá de sus valoraciones, la controvertida estrella se ha dirigdio direcatmente a las dos senadoras republicanas del estado, Susan Collins y Olympia Snowe, que aún no habían decidido su voto en el asunto, para que dejen de impedir que los soldados homosexuales muestren abiertamente su orientación sexual, y a sancionar en cambio a los que se muestren "incómodos" con ello.

"Nuestra nueva ley se llama 'Si no te gusta, vuelve a casa", ha asegurado.

La aparición pública de Gaga sigue a varios días de campaña en Twitter y a su vídeo colgado en Youtube el viernes, para instar a sus seguidores a que se movilicen y envíen cartas a sus senadores para que voten a favor de derogar la ley.