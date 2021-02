El miembro de la dirección de las FARC Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", también podria ha muerto en el operativo de las fuerzas de seguridad del Estado que abatieron el miércoles al jefe militar del grupo guerrillero, "Mono Jojoy", según informan los medios colombianos que citan fuentes oficiales.

La Presidencia colombiana y el Ministerio de Defensa no han confirmado a Efe la muerte de "Romaña", pero Caracol Radio ha informado de que las autoridades pudieron interceptar comunicaciones de las FARC en las que la misma guerrilla aseguraba la muerte del líder guerrillero. "Todavía no tenemos confirmación", ha dicho el ministro en declaraciones al medio colombiano.

"Romaña" habría perdido la vida en el mismo operativo militar y policial que abatió a muerte este miércoles a Víctor Julio Suárez Rojas, alias "Jorge Briceño Suárez" o "Mono Jojoy".

El operativo en el que han caído tanto el "Mono Jojoy" como "Romaña" se le ha bautizado con el nombre de "Operación Sodoma" y ha consisitido en el bombardeo de una base de las FARC en la serranía de la Macarena, en el departamento del Meta, con el resultado de una veintena de rebeldes muertos.

Según el ministro colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera" este es el más fuerte golpe en la historia de Colombia contra esta organización narcoterrorista". Rivera ha indicado que tras un barrido por la zona en donde se desarrolló el operativo se han recuperado 20 ordenadores y 68 memorias extraíbles, en las que se cree "hay importante información" que será analizada por expertos en inteligencia del Estado.

Tambié ha añadido que entre los siete cuerpos recuperados por ahora está el de una mujer, pero que no corresponde a la holandesa Tanja Nijmeijer, alias "Eillen", quien ingresó hace más de cinco años a las filas de las FARC y era cercana a "Mono Jojoy".

"Gente importante"

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha anunciado esta mañana desde Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, que entre los guerrilleros muertos se encontraba "gente importante", en alusión a otros miembros de la dirección del grupo armado.

Castellanos Garzón, alias "Romaña" es miembro del Estado Mayor de las FARC y comandante del Frente Oriental, uno de los más activos y sanguinarios de esta guerrilla colombiana, que con más de 45 años de existencia en la más antigua de América.

"Romaña" está relacionado con delitos de narcotráfico, y al parecer participó en la elaboración de la política de comercialización de drogas en la organización rebelde. Estados Unidos ofrece por él una recompensa de hasta 2,5 millones por su cabeza.

La Fiscalía de la Nación tiene abiertos 70 procesos contra él por delitos relacionados con terrorismo, narcotráfico, homicidio y secuestro, entre los que se encuentran los de la ex congresista Gloria Polanco, el ex ministro Fernando Araujo, el ex concejal y periodista Guillermo 'La Chiva' Cortes, y los misioneros Mark Rich, David Mankins, Richard Lee Teneoff, Stephen Welsh, Timothy Van Dyke, Héctor Fernando Ramírez, en 1996, y un año después del hermano del burgomaestre, Jaime Alberto