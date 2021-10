El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha lamentado algunas "expresiones" del ex ministro de Interior Antonio Asunción que ha amenazado con impugnar el recuento de avales realizado por el partido en la Comunidad Valenciana, según el cual no ha alcanzado suficientes apoyos para presentarse a las primarias para elegir al candidato socialista de las autonómicas de 2011.

Después de que Asunción haya hablado de un posible "pucherazo", Blanco ha afirmado en una entrevista en RNE que "o demuestra" esas palabras "o tendrá un problema, porque no todo vale, no todo es gratuito para justificar posiciones que son injustificables".

Blanco ha asegurado este jueves que no le parece "un comportamiento digno de un socialista" la posición del ex ministro de Interior Antoni Asunción.

"No se puede abandonar la comisión de escrutinio y luego decir que no se hace el escrutinio conforme a lo que él cree que se tiene que hacer. Eso desde luego no me parece un comportamiento digno de un socialista".

El 'número dos' del PSOE ha querido puntualizar que a Asunción no se le ha "quitado ningún aval", sino que se han "anulado sencillamente porque ha presentado avales de gente que no es compañera de partido".

"Las reglas del juego son iguales para todo el mundo y todo el mundo tiene que respetar las reglas del juego", ha subrayado.

Según el recuento oficial que hizo público anoche el PSPV, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha conseguido reunir un total de 8.507 avales válidos, mientras que el ex ministro Antoni Asunción ha logrado 2.926, por debajo de los 3.201 necesarios para forzar la celebración de primarias, tras declararse inválidos más de 200.