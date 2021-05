Explorer 9: un futuro prometedor con ánimos renovados

La nueva versión del navegador web de Microsoft, Explorer 9, ya se puede descargar, al menos en versión "beta" de pruebas. Un sitio especial dedicado a su lanzamiento denominado Beauty of the Web ("la belleza de la Web") da cuenta de sus posibilidades.

Ser más rápido, limpio, seguro y respetar los estándares han sido las prioridades de los desarrolladores de esta nueva versión. Los primeros comentarios de la gente que lo ha probado hay sido tan simples y directos como lo es el propio programa: "sencillamente: es bueno", "parece todo un esfuerzo por parte de Microsoft", "es una gran versión, completamente renovada". Así que, de momento, ya ha conseguido algunos aplausos de la crítica.

Una página permite comprobar los archivos descargados para confirmar que no tienen virus informáticos u otros tipos de software maliciosos (malware). Una de las técnicas empleadas es comparar los ficheros descargados con una especie de "contador público de reputación" que indica cuántas personas han descargado el mismo fichero; si han sido muchas tendrá una presunción de fiabilidad.

Fuera distracciones

En la interfaz Microsoft parece haber optado por la línea del minimalismo, reduciendo las distracciones al máximo y concentrando todo en una barra de navegación donde están los botones básicos y opciones directas para guardar favoritos.

“Las pestañas han sido rediseñadas para navegar por varios sitios a la vez“

También las pestañas han sido rediseñadas para permitir al usuario navegar por varios sitios a la vez y recordar los más habituales. Las dos cajas que todo buscador lleva incluidas, la de direcciones y la de búsqueda, ahora son una sola, que sirve para ambas funciones. La pantalla principal cuenta básicamente con un solo menú que lleva a las opciones más importantes.

La idea de la compañía es que no sólo hay que hacer rápido el software sino también que sea rápido el acceso a las diversas funciones. Uno de los aspectos que el usuario de a pie probablemente no aprecie pero que todos los desarrolladores y diseñadores sí han sido las mejoras en el respeto a los estándares Web establecidos por la comunidad, una de las tradicionales deficiencias de Explorer (quién no recuerda el famoso letrero "Esta Web sólo se ve bien en Internet Explorer").

Aunque ha necesitado de años y años de convencimiento, Microsoft ha mejorado este aspecto en su software y ya obtiene puntuaciones altas en los tests que se diseñan a tal efecto. Y para quienes lleguen a páginas web antiguas que no se vean del todo bien, una especie de botón mágico llamado "Compatibilidad" hará que el comportamiento del navegador cambie para permitir la visualización de sitios web mal diseñados. Aunque también habrá que esperar a la versión definitiva, es algo que en cualquier caso es de agradecer.