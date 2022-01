El pastor de Florida Terry Jones que pretendía promover la quema de ejemplares del Corán, el día del aniversario del 11 de septiembre, dice ahora que está reconsiderando su decisión de cancelar la quema del libro sagrado de los musulmanes.

Horas antes, Jones había anunciado que finalmente no llevaría a cabo su plan porque, supuestamente,había llegado a un compromiso para que el centro islámico que se iba a construir cerca de la "zona cero" en Nueva York fuera trasladado a otro lugar.

Sin embargo, el anunciado acuerdo ha sido desmentido por el responsable del proyecto, el imán Feisal Abdul Rauf.

"Me alegro de que el Pastor Jones haya decidido no quemar ningún Corán. De todas formas, yo no he hablado con el Pastor Jones o con el imán Musri. Estoy sorprendido por su anuncio", ha asegurado Feisal Abdul Rauf en un breve comunicado remitido a la cadena de televisión CNN.

En su escrito añade: "No vamos a jugar con nuestra religión ni con ninguna otra. Tampoco vamos a hacer trueques. Estamos aquí para tender nuestras manos a la construcción de la paz y a la armonía".

Reacción a las palabras del Imán A la vista del desmentido, Jones ha comparecido por segunda vez ante los medios para afirmar que ahora, "definitivamente, tenemos que reflexionar y reconsiderar" la cancelación, según declaraciones recogidas por la cadena CBS. "Ahora -ha afirmado-estamos en una situación de limbo, y tenemos que reconsiderar por supuesto nuestra posición". El pastor se ha visto sometido en las últimas 48 horas a una gran presión internacional, y también del Gobierno estadounidense, para cancelar el acto polémico con el que quería conmemorar los atentados del 11 de septiembre de 2001. La polémica, que parece haberse converitdo en un asunto de estado, ha provocado la intervención del secretario de Defensa, Robert Gates, quién se ha puesto este jueves en contacto con Jones para pedirle directamente que renunciara a su amenaza, que el Gobierno de EE.UU. consideraba que podría poner en peligro a sus tropas en el exterior y alentar el reclutamiento de extremistas islámicos.