El presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha defendido este viernes su "honorabilidad y transparencia" y ha calificado de "rotundamente falso" que los beneficiarios del plan zonal de residuos que investiga el juez del caso Brugal le regalaran dos pisos, tal y como apunta un informe policial.

Sobre este punto, Ripoll ha subrayado que eso no lo dice "un informe judicial" y que va a ser dificil que prueben esos hechos porque "son falsos".

Ripoll está imputado por cinco supuestos delitos, entre ellos cohecho y prevaricación, por el juez de Orihuela que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja en la 'operación Brugal'.

El presidente del PP en Alicante ha realizado sus primeras declaraciones tras tener acceso a las diligencias policiales, una vez que se levantó el secreto sumarial.

"Los hechos son falsos", dice Ripoll

El dirigente del PP ha subrayado que el informe policial, "que no judicial", "no concreta nada" sobre el supuesto regalo de dos viviendas en la avenida Pérez Galdós de Alicante y ha advertido de que los investigadores "no lo podrán hacer porque esos hechos son falsos".

Ha relatado que efectivamente sí visitó esos pisos, que promovía el empresario y amigo de la familia Rafael Gregori (también imputado), pero "igual que algunos otros" en el mismo entorno de la céntrica plaza de Luceros, ya que deseaba comprarse una casa.



Finalmente adquirió el 21 de octubre de 2009 otra distinta a la investigada por valor de 450.000 euros y con hipoteca por 420.000 con Caja Mediterráneo (CAM), en la cercana avenida de Doctor Gadea.

Ripoll, además, ha entregado a los periodistas una copia del documento a su nombre que figura en el Registro de bienes patrimoniales de la Diputación.