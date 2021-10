En forma de bomba política han llegado las memorias del ex primer ministro británico Tony Blair. A Journey (Un viaje) ha salido a la venta este miércoles para confirmar lo que algunos diarios del Reino Unido sospechaban: son un dardo envenenado contra su sucesor Gordon Brown.

"Sabía que iba a ser un desastre", asegura Blair refiriéndose a la estancia de Brown en el número 10 de Downing Street, según ha adelantado el periódico The Guardian.

El ex 'premier' arremete duramente contra aquellos que, a su juicio, han acabado con el Nuevo Laborismo. Sobre todo contra Brown al que describe como "brillante", pero también "frustrante" y "difícil".

"Cálculo político, sí. Sentimientos políticos, no. Inteligencia analítica, totalmente. Inteligencia emocional, cero", asegura Blair al repasar las cualidades y defectos de su sucesor.

El laborismo ganó cuando era Nuevo laborismo", dice, "perdió porque dejó de ser Nuevo Laborismo".

En declaraciones a la BBC, que se emiten esta noche con motivo de la publicación del libro, el ex primer ministro critica a Brown su resistencia a "profundizar las reformas de los servicios públicos".

"No ví venir la pesadilla de Irak"

En las 718 páginas de memorias, Blair repasa sus diez años al frente del gobierno británico y dedica un capítulo especial a la guerra de Irak y a las consecuencias de la invasión.

"Creen que no me importa, que no siento, que no lamento con todas las fibras de mi ser las pérdidas de los que murieron (...) Lo lamento profundamente, lamento las vidas truncadas, siento pena por las familias cuyas pérdidas se han visto agravadas por la controversia" en torno a la guerra, escribe.

"No puedo arrepentirme de la decisión de ir a la guerra (...) pero puedo decir que nunca hubiese adivinado la pesadilla que se desató", confiesa Blair, según adelanta el rotativo británico,

El ex primer ministro británico debía haber presentado sus memorias este miércoles en una céntrica librería de Londres y en medio de fuertes medidas de seguridad por las protestas anunciadas por grupos pacifistas como la coalición "Stop the War", pero el acto no tendrá lugar ya que se encuentra en Washington para asistir a una cena en la Casa Blanca y participar de la nueva iniciativa de paz para Oriente Medio.

"En lugar de que se promocionen sus memorias, Tony Blair debería responder del terrible sufrimiento que ha causado. Por sus decisiones, Gran Bretaña se ha visto involucrada en dos guerras (Irak y Afganistán) con consecuencias desastrosas", ha denunciado esa coalición.