El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha confirmado que, ante la situación en Melilla, ha tenido varios contactos telefónicos con el Gobierno marroquí para resolver los "problemas" de los últimos días.

El ministro ha insistido, en una entrevista en Radio Nacional, en que lo ocurrido en la zona de la frontera no ha sido "ninguna crisis ni ningún conflicto". "Ha habido problemas, que no se niegan y que hay que resolver, pero no son crisis ni conflictos internacionales", ha matizado.

Moratinos ha defendido además su trabajo y el del Gobierno y ha lamentado que el PP tenga una "idea un tanto trasnochada" de lo que significa trabajar en verano. El ministro ha explicado que no se ha desplazado a la zona ni se ha puesto en contacto con Imbroda, presidente de Melilla, porque "la situación no lo requería", pero ha insistido en que en ningún momento se ha dejado de trabajar "para resolver los problemas".

"La situación no requeria más que trabajar para resolver los problemas, y no hacer declaraciones o manifestaciones un tanto demagógicas", ha contestado Moratinos a las críticas de la oposición.

La "sorprendente" visita de Aznar a Melilla Por otro lado, Moratinos ha calificado de "soprendente" la visita del ex presidente del Gobierno José María Aznar y ha añadido que los intereses de Estado deberían defenderse "conjuntamente. Así, ha señalado que hay dos maneras de defender los intereses de España: la suya y la de Zapatero, que defendieron a Aznar cuando fue criticado en el extranjero y la del ex presidente del Gobierno. En este sentido, ha asegurado que la visita de Zapatero a Marruecos en 2001 como líder de la oposición "no tiene nada que ver" con la de Aznar a Melilla y ha añadido que "las situaciones y los momentos son completamente diferentes y que Zapatero informó en todo momento al Gobierno del PP. Algunos analistas políticos han relacionado ambas visitas y creen que la del presidente de honor del PP podría haber sido una respuesta. Ante la visita de Rubalcaba, que llegará el lunes a Rabat para hablar con su homólogo marroquí, el ministro de Exteriores ha avanzado que se trata de una reunión enmarcada en una "larga trayectoria de excelente cooperación entre los dos ministros" y ha avanzado que discutirán una serie de medidas relacionadas con la política antiterrorista, la inmigración ilegal y el control de fronteras. Por su parte, Moratinos ha explicado que, aunque tiene "un interés particular en la zona del Magreb", no prevé ninguna visita próximamente.