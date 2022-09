El Papa se reunirá con Isabel II en septiembre mientras surgen nuevas acusaciones de abusos

El Papa se reunirá con Isabel II el próximo 16 de septiembre en el Palacio Real de Holyroodhouse, en Edimburgo, poco después de aterrizar en Reino Unido, hasta donde se desplazará con motivo de la beatificación del cardenal John Henry Newman.

El Vaticano ha confirmado este miércoles el día y la hora del encuentro, que ya había sido anunciado el pasado mes de marzo tanto por los obispos como por el Gobierno británicos. Tras la visita de cortesía, el Pontífice se reunirá con autoridades locales, ante las que pronunciará un discurso.

Nuevas acusaciones que empañan la llegada del Papa

Mientras, este mismo miércoles se han conocido nuevas acusaciones sobre abuso sexual de menores en una escuela privada católica de Londres, investigadas actualmente por la policía.

Dos ex alumnos de la St Benedict School, en Ealing, anexa al monasterio benedictino de Ealing, al oeste de la capital, se han puesto en contacto con la policía tras leer en el diario The Times una noticia sobre el procesamiento de un monje y ex profesor de ese centro, el padre David Pearce.

Entre los ex alumnos de St Benedict's está lord Patten of Barnes, a quien el primer ministro, David Cameron, ha encargado la coordinación de la visita papal del próximo septiembre.

Un funcionario de la policía ha confirmado al periódico que "dos hombres de cuarenta y tantos años han formulado acusaciones de abusos sexuales sufridos mientras estudiaban en Ealing, algo que investiga un equipo de la Policía Metropolitana".

Uno de los ex profesores en el centro del escándalo es David Pearce, de 68 años, que ha admitido ante el tribunal haber abusado sexualmente de ocho alumnos entre 1972 y 2008 y cumple actualmente una condena de cinco años de cárcel.