El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha comparecido tras las detenciones de los presuntos etarras Aguirresarobe y Ezkerra para hacer balance de "un año sin ningún atentado, y ninguno es ninguno", ha dicho. También ha recordado a las últimas víctimas de ETA, los guardias civiles Carlos Saénz de Tejada y Diego Salva, asesinados en Mallorca en julio de 2009. Rubalcaba no ha querido ampliar la información ofrecida por el consejero Ares sobre la operación y se ha limitado a confirmar que la pistola que mató a Pagazaurtundua es la misma que acabó con la vida de Giménez Abad. "Seguimos con la guardia bien alta. Si no hay atentados no es porque ETA no quiera, es porque no puede, porque entre todos se lo hemos impedido", ha concluido.