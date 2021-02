Se ha convertido en la más buscada de la mañana, con permiso de Steve Wozniak claro. Y es que no todos los días se ve a una mujer de 77 años con la energía que desprende Berta en la Campus Party de Valencia.

Esta valenciana ha venido a su primera Campus Party para asistir a la conferencia del cofundador de Apple.

"Cada trimestre del año nos reunimos un grupo de 12 o 13 personas, todos usuarios de Mac Valencia". "Cuando me dijeron de venir, no me lo pensé dos veces", dice Berta sentada en uno de los sofás de la zona de movilidad. "Lo que más me interesa de la Campus es la formación, aprender todo lo que pueda".

Acababa de salir de escuchar la conferencia de Wozniak y un grupo de tres o cuatro periodistas hemos corrido tras ella para poder hacerle unas preguntas. Berta, encantadora, ha atendido a todos los medios sin poner ninguna pega.

Ésta es la primera vez que acude a la Campus Party, pero no es nueva en este tipo de eventos. El año pasado sorprendió a todos con su asitencia al EBE 2009 en Sevilla, donde explicó la creación de su blog de cocina . "Es un blog privado que hice para un grupo de personas que quiero y para ayudar a los demás", cuenta Berta algo emocionada. "El blog es una forma de expresarme y de comunicarme".

03.07 min Berta ha sido una de las estrellas del EBE 2009. Y lo ha sido no porque a sus 76 años tenga un blog, sino porque se ha ganado a todos los asistentes con su entusiasmo y sus ganas de aprender. (ESPAÑA DIRECTO)

A Berta ya la conocen los campuseros y todos la saludan por su nombre. "Buenos días señora Berta", le dice un campusero mientras le abre la puerta.



A la pregunta de ¿qué te queda por hacer? "Mucho", contesta Berta ilusionada. "Lo primero desarrollar mi blog, que lo tengo algo abandonado".

"También he abierto un tumblr". Ha sido la propia Berta la que ha deletreado el término y ha explicado encantada de que se trata. Es una plataforma de microblogging que permite a los usuarios publicar textos, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audios. "Éste sí que es público", explica Berta.

Y es que esta abuela, entiende mucho más que algunos jóvenes. Impresiona ver las ganas de aprender que tiene y como le gusta hablar de las nuevas tecnologías. Y lo mejor de todo es el entusiasmo que transmite al hablar y que contagia. Ésta sí que es una abuela todoterreno.