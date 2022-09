Steve Wozniak es uno de los personajes más importantes en la historia de la informática. Fue, junto con Steve Jobs, fundador de Apple, icono de la tecnología moderna y creador del concepto del ordenador portátil, aunque él se quita mérito.

Nadie mejor para dar la conferencia inaugural de Campus Party de Valencia 2010. Es una de las personalidades más influyentes de Silicon Valley. Sin duda, todo un lujo que servirá de inspiración a los campuseros de esta edición en sus ideas y en sus futuros proyectos.

RTVE. es ha tenido la oportunidad de hablar con él poco antes de que ofreciera la conferencia a los campuseros aquí presentes.

P_¿Desde que comenzó la llamada 'era PC', se ha avanzado todo lo que se esperaba?

R_Nadie imaginaba que llegaríamos a lo que hemos conseguido hoy. Antes, creíamos que los ordenadores no tendrían memoria ni para poner un vídeo en pantalla. La realidad actual no estaba prevista, internet no estaba previsto y mucho menos la comunicación a través de la red. Las cosas han cambiado mucho desde que yo empecé.

P_¿Qué necesita la tecnología hoy en día?

R_La tecnología tiene que ver con la gente. Es necesario que se adapte a las necesidades de la sociedad. Hay que ver cuáles son esas necesidades, no vale progresar por progresar. Hay que entender el ser humano como persona no como una máquina.

P_¿Qué consejo le daría a los jóvenes que empiezan en este mundo?

R_Cuando yo era estudiante, era como los campuseros que hay aquí, quería cambiar el mundo. Cuando invente el ordenador pude hacer de todo profesionalmente pero lo más importante es la actitud como persona. A los jóvenes hay que ponerles un marco sobre cuáles son los valores tecnológicos.

P_¿En su opinión, cuál es el invento del siglo XX?

R_Yo no pienso que haya inventado el ordenador, creo que lo más importante es ayudar a la gente en lo que necesite. Enseñar a un niño a atarse los cordones es más importante que inventar el ordenador. Todo se basa en un invento previo, por ejemplo, el transistor, de ahí viene todo.

P_¿Cómo se puede mejorar el iPad, que le falta para ser un ordenador?

R_El iPad es una muestra de que la tecnología cada vez es más pequeña, cuanto más simple sea, mejor. La naturaleza tecnológica tiende a hacer cada vez las cosas más pequeñas. Cuando tienes pocos medios, tienes que hacer proyectos con muy pocas piezas.

P_¿Qué piensa de los problemas de cobertura que se han detectado en el iPhone 4?

R_Yo no tengo ese problema con la antena en el uso diario de mi teléfono, creo que es un poco exagerado debido al éxito que ha tenido. Los problemas suelen volverse más graves cuanto más te gusta el aparato. Sinceramente, creo que no es tan grave y que afecta a un número reducido de personas.

P_¿Dónde se debe centrar la investigación en la actualidad?

R_La tecnología se tiene que centrar en los pequeños dispositivos que nos facilitan las vida. Por ejemplo, un nuevo transistor que utilice protones en vez de neutrones. De las cosas más pequeñas suelen salir las cosas importantes.

P_¿Crees que internet se debe regular tanto en contenidos como en descargas?

R_Steve Jobs y yo siempre hemos estado en contra de la regulación . Lo que hay que ver es lo que es bueno. Yo soy partidario de que no haya restricciones, simplemente hay que utilizar el sentido común.

P_¿Qué piensas de la Campus Party?

R_Me encanta. Los campuseros me recuerdan a mí cuando era joven, les encanta la tecnología y les encanta aprender a aplicarla. Pero no es lo único en su vida, también les preocupa el amor, la sociedad, todo forma parte de la vida. La tecnología es importante pero también lo es la vida fuera de ella.

P_¿Le da una cierta envidia el potencial que tienen los jóvenes en la actualidad?

R_Cuando les veo me emocionan porque ellos representan el futuro. Yo intento enseñarles para ayudar en su educación. Pero no volvería hacia atrás, yo he tenido la oportunidad de conocer todo el proceso, desde la creación del ordenador, y eso es muy importante. Ahora hecho la mirada hacia atrás y muchas veces me pregunto... "Quién sería yo si no hubiera existido Apple".