Venezuela rompe las relaciones con Colombia por acusar a Caracas de refugiar a guerrilleros de las FARC en su territorio y da 72 horas al embajador de Bogotá para que abandone el país. El canciller venezolano, Nicolás Maduro, ha anunciado además que ha ordenado el "cierre" de la delegación venezolana en la capital colombiana.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez ha anunciado que rompe las relaciones con Colombia ante la "gravedad de lo ocurrido" en la sesión de la OEA que se celebra en Washington, donde Bogotá ha pedido que una comisión internacional que verifique en los próximos 30 días la presencia de campamentos de las FARC en Venezuela.

"No nos queda, por dignidad, sino romper totalmente las relaciones diplomáticas con la hermana Colombia, y eso me produce una lágrima en el corazón. Espero que el presidente electo, Juan Manuel Santos, contribuya a que se retome el camino de la razón en Colombia y que no ocurran cosas más graves en los próximos días", ha declarado Chávez, mientras afirmaba que podría retomar reuniones con el nuevo presidente colombiano.

“Uribe se quiere ir destruyendo todo porque ha fracasado como presidente“

Relaciones que ya estaban congeladas desde que a mediados del pasado año Colombia negociara un acuerdo militar con EEUU.

Además, ha anunciado que ha ordenado "máxima alerta" en la frontera común, al afirmar que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, por su "odio a Venezuela", según dijo, pudiera optar por una acción militar en esa región.

"Uribe es una amenaza a la paz antes de entregar el Gobierno porque es capaz de cualquier cosa", ha advertido el presidente venezolano. A todo ello ha añadido que "Uribe se quiere ir destruyendo todo porque ha fracasado como presidente".

Antes, su representante ante el OEA ha tachado las acusaciones de Colombia de "mentira evidente" y "maliciosa" y ha rechazado la propuesta de Bogotá de enviar una comisión internacional de verificación a territorio venezolano.

Ningún arrepentimiento y un poco de paz Después de conocer que Venezuela rompiera diplomáticamente las relaciones con Colombia, su embajador, Luis Alfonso Hoyos ha calificado de "errónea" esta decisión, y a la vez ha lamentado que no el presidente Chávez no haga lo mismo con las bandas criminales de las FARC. "Es errónea la decisión de Venezuela. Con quien debe romper la relación es con las bandas criminales y no con el Gobierno legítimo de Colombia", ha comentado Hoyos. La OEA se encuentra en medio de este conflicto y ha solicitado a ambos países "un poco de calma y que busquen una solución". "Fuimos capaces de superar hace algunos años crisis graves. Espero que puedan entenderse en los próximos meses", ha recordado el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. A su vez, Insulza ha añadido que en caso de que necesiten ayuda de la OEA para solucionar sus problemas "están dispuestos a dárselo". Aunque recordó que son ellos los que tienen que dar el paso, ya que una posible mediación "nunca debe ser impuesta a la soberanía de los países".

Rifirrafe en el OEA Tras escuchar durante dos horas las denuncias del embajador colombiano, Luis Alfonso Hoyos, sobre la presencia de guerrilleros en Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el embajador venezolano, Roy Chaderton, ha declarado que se sentaría un "precedente curioso" si la OEA permitiera visitas a cada país miembro para pronunciarse sobre asuntos "internos". "Se sentaría un precedente muy curioso en este foro de gente informada (...) si nos dedicáramos a visitar cada uno de nuestros países para pronunciarnos sobre los problemas de orden interno", ha afirmado Chaderton en respuesta a la solicitud de Hoyos de que una comisión de la región verifique en un plazo de 30 días la existencia de campamentos guerrilleros en territorio venezolano. Por su parte, el diplomático colombiano ha preguntado a las autoridades venezolanas el motivo por el que no dejan que se comprueben "in situ" las denuncias de Bogotá si "son mentiras e inventos de Hollywood", como han afirmado desde Caracas. Duarante su intervención, Hoyos también ha aprovechado para pedir que Caracas tome sin "dilación medidas urgentes" para que no se agrave la situación. A su vez, ha calificado de "infructuoso" sus esfuerzos para conseguir que Venezuela coopere en su lucha contra la guerrilla.

Nunca es tarde Su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización ha comenzado pidiendo a Caracas que coopere con Bogotá en su lucha antiterrorista, para así frenar "esta situación tan delicada". "La presencia de las FARC y del ELN en Venezuela es un hecho que no se puede tapar", ha afirmado Hoyos esperando que la respuesta de Caracas no sea simplemente "el insulto y el ataque", sino que sigan actuando desde su territorio. En su lucha, el anterior presidente, Álvaro Uribe, ya ha buscado la coolaboración bilateral y la mediación con Chávez a través de la ayuda de España y Cuba, pero sin éxito. Tanto es así, ha recordado Hoyos, que la mediación de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en México el pasado 22 y 23 de febrero, tampoco ha prosperado hasta ahora.

Nunca es tarde