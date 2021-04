La empresa tecnológica Apple ha admitido este viernes los problemas de recepción de señal de su nuevo iPhone 4 y ha anunciado que regalará fundas a los usuarios para subsanar esa deficiencia en la última versión de su producto estrella.

El consejero delegado de la compañía, Steve Jobs, ha reconocido los defectos de cobertura del nuevo aparato, aunque ha insistido en que se trata de una incidencia que afecta a todos los teléfonos inteligentes del mercado.

La oferta estará disponible hasta el 30 de septiembre y se devolverá todo el dinero a aquellos que ya han adquirido la funda de 29 dólares que ya hay en el mercado.

Jobs ha declarado que si los usuarios del iPhone no están satisfechos, pueden devolverlo en 30 días y Apple les reembolsará todo el dinero.

Además, ha aprovechado para recordar que ha vendido tres millones de unidades en tres semanas desde su lanzamiento a finales de junio.

" No somos perfectos ", ha reconocido el 'gurú' de Apple ante los periodistas en una comparecencia inédita, ya que era la primera vez que aparecía para hablar de un problema sobre la compañía y no para presentar algún producto o iniciativa.

Quejas de Jobs

Y es que, a pesar de la iniciativa, que busca calmar la caída en las acciones de la compañía y en su imagen ante los usuarios, Jobs se ha mostrado desafiante al asegurar que los problemas derivados del 'antennagate' -tal y como se ha popularizado el asunto en Internet- son comunes a todos los teléfonos inteligente y la industria de recepción sin cables, incluyendo competidores de Apple como Research and Motion y HTC Corp.

"Esto ha sido desproporcionado, es increíble", se ha quejado ante el auditorio del cuartel general de Apple en Silicon Valley, en California.

De hecho, la rueda de prensa ha comenzado con la emisión de un vídeo de Jonathan Mann titulado "La canción de la antena del iPhone4" en la que se incluye como letra la frase "si no quieres un iPhone 4 no lo compres. Si compraste uno y no te gusta, devuélvelo...pero sabes que no quieres".