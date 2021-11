"Sabemos que llegamos con el estatus de residentes, pero no sabemos en qué condiciones. Acabamos de llegar, todavía las autoridades no se han sentado con nosotros a decidir". Son palabras del ex preso cubano José Luis García Paneque, uno de los siete prisioneros políticos que han llegado este martes a España, en un entrevista concedida a 'La Noche en 24 horas' de TVE a la que también ha comparecido Pablo Pacheco.

Los dos, junto a sus cinco compañeros Léster González, Omar Ruiz, Antonio Villarreal, Julio César Gálvez, y Ricardo González se hospedan en un hostal de Vallecas de una estrella y han recibido 390 euros.

Pablo Pacheco y José Luis García Paneque, visiblemente cansados aunque contentos por su liberación, han asegurado que han vivido unas horas "muy intensas" aunque un algo agridulces. "Estoy junto a mi familia, pero aún hermanos míos están en las prisiones de Cuba", ha añadido Pacheco.



Para Paneque "ser exiliado es complicado, pero llevamos tantos años encarcelados y por lo tanto, aislados de la sociedad, que tener libertad es tener un alternativa. No es la mejor, pero es la que nos han dejado."

García Paneque ha reconocido que esta liberación no se la esperaba "pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y yo seguía igual".

Pablo Pacheco y José Luis García Paneque fueron encarcelados en el año 2003 y condenados a 20 años de cárcel de los que han cumplido siete. Su delito: "ejercer el periodismo independiente" han dicho ambos ex presos, que colaboraban con la página web 'Nueva prensa cubana'.

Ambos han narrado a 'La Noche en 24 horas' las circunstancias de su detención, así como las secuelas físicas que les han quedado tras su paso por la prisión. Pese a ello, Pablo Pacheco ha asegurado que no odia "a las personas que tanto han tratado de hacerle daño a su familia".