Murcia y Navarra se resisten a aplicar la nueva ley del aborto

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado este lunes que "de momento no hay razones" para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto "todo" y no hay sentencia en firme.

Valcárcel ha hecho estas declaraciones a la salida de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, al ser preguntado por la nueva Ley del Aborto que este lunes ha entrado en vigor y que permitirá abortar en las primeras 14 semanas sin que se requiera ningún tipo de justificación.

El pasado miércoles el Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra y abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad.

Precisamente, la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, María Kutz, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo foral "cumplirá" la ley del aborto y "garantizará la prestación", aunque ha puntualizado que seguirán "realizando las interrupciones voluntarias del embarazo como hasta ahora, fuera de la Comunidad foral".

Kutz ha insistido en que "hay que regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios" y a este respecto, la consejera ha indicado que ha escrito a la agencia de protección de datos y a la Defensora del Pueblo de Madrid para plantear "una serie de cuestiones" relacionadas con esta regulación "que tienen que ser aclaradas".

El presidente murciano ha explicado que el PP ha mantenido su "criterio" en este tema y ha expresado su confianza en que prospere.

"Seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo, ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo", ha aseverado Valcárcel recordando que aún no hay una decisión definitiva sobre el recurso que presentó su partido.