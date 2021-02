El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado en TVE que que no volverá a cometer el "error" que cometió hace cuatro años cuando dijo que quería ir en las listas del PP a las elecciones generales. "No volveré a cometer ese error y no volveré a pedir ir en las listas", ha dicho.

Entrevistado en '59 segundos', Gallardón ha reconocido que cometió ese error "por decir la verdad" y "fuera de tiempo y fuera de sitio", ya que, a su juicio, "se entendió más como una presión que como una petición o como una puesta a disposición".

Respecto a la posibilidad de que sea secretario general del Partido Popular, cuando se materialice la candidatura de María Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla La Mancha, ha afirmado poder "asegurar que yo no seré secretario general del partido".

Ha recordado que ya ocupó este cargo cuando Manuel Fraga era presidente y ha dicho que "cada cosa tiene su momento" y ha considerado que a día de hoy su lugar "es claramente o en el Parlamento o en las instituciones, y no en lo que es la parte interna dentro del partido.

En relación a una posible candidatura futura a la Presidencia del Gobierno, ha espetado que lo que le gustaría y para lo que trabaja es para que Mariano Rajoy fuese el próximo presidente del Gobierno, "no por él ni por el partido, sino precisamente por España".

El alcalde de Madrid ha dejado claro que quien sí irá en las próximas listas a la ciudad de Madrid es el actual vicealcalde, Manuel Cobo, y ha subrayado que las listas "las hace la dirección nacional del partido" y las aprueba el Comité Nacional del PP, no el Comité Regional.

Elude hablar de la dimisión de Gamón Preguntado por la decisión de dimitir de Sergio Gamón, hasta hoy director de seguridad de la Comunidad de Madrid, ha eludido la pregunta y ha señalado que se trata de un asunto "sometido al juicio de los jueces. Creo que es grave y que por lo tanto tenemos que estar todos a lo que diga el poder judicial". Ha añadido que "cuando un asunto en España está sometido a investigación judicial, los políticos debemos tener la prudencia de no interferir directamente en esta investigación" y ha insistido en que el juez determinará si hubo o no delito y si lo hubo si "han realizado esos hechos bien por iniciativa propia, o bien como consecuencia de que alguien le ha dado la orden".