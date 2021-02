El presidente de la Conferencia Episcopal turca, el italiano Luigi Padovese, ha muerto degollado por su chófer y guardaespaldas en su casa de verano en la ciudad de Iskenderun, cerca de la bíblica Antioquia, según ha informado la Policía.

El también obispo católico de Anatolia (Turquía), de 63 años, fue hallado herido de gravedad en el jardín de su domicilio en la sureña provincia de Hatay, al sur de Turquía, a las 14.25 hora local (11.25 GMT), y murió poco después de ser trasladado a un hospital.

Según la cadena de televisión NTV, el obispo de 63 años, ha muerto a consecuencia de las heridas en un hospital.

La policía ha informado a la prensa que Murat Altun, de 26 años, su chófer y guardaespaldas durante los últimos cuatro años y medio, ha confesado tras ser detenido que lo mató tras una discusión. Los agentes encontraron también el arma del delito.

El gobernador de la provincia de Hatay, Celalettin Lekesiz, ha afirmaso que Altun tenía problemas psicológicos que le llevaron a seguir terapias en centros especializados durante algún tiempo, por lo que el suceso no tenía ningún trasfondo político o religioso.

El Vaticano ha expresado su "consternación" por el asesinato del obispo Padovese. "Es un hecho horrible e increíble", "estamos consternados", ha manifestado el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi.

Padovese era el vicario apostólico de la Iglesia Católica en Anatolia, un cargo creado hace diez años y que cubre casi la mitad del territorio de Turquía, desde el Mar Negro al Mediterráneo.

El asesino es de familia católica

El Gobernador de Hatay ha agregado que el propio Altun era católico y que la última vez que había sido tratado en el departamento de psiquiatría del Hospital de Iskenderun fue el pasado 28 de mayo.

Ferhan Altun, el padre del detenido, trabajó para la Iglesia Católica de Iskenderun hasta su jubilación 2006. El hermano y el cuñado de Murat también son empleados de la Iglesia.

Mikail Tabash, miembro de la Fundación de la Comunidad Armenia, ha asegurado que la relación entre Padovese y Murat era como la de un padre y un hijo, y que éste le acompañaba a todos sitios.

"Él le dejaba a Murat incluso su caja fuerte. Compartía su comida con él. Sabía que tenían problemas pero no sabía cuáles eran. Luigi Padovese quería ir hoy a la casa de verano, pero Murat no quería. Luego fueron juntos. La garganta de Luigi estaba rebanada como la de una oveja. No hay mucho más que decir", ha dicho Tabash a la prensa.

El religioso italiano era una persona conocida y apreciada por sus vecinos debido a su espíritu abierto, según los medios turcos.