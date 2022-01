Al igual que uno de sus personajes de Ken Games 1, (Diábolo Ediciones), José Manuel Robledo y Marcial Toledano se han abierto paso a puñetazos en el mundo del cómic con una obra sorprendente en la que manejan las reglas del suspense de forma magistral, lo que les ha valido las nominaciones a Mejor Obra, Guión y Dibujo, pero son conscientes de que este año el campeón imbatible del Salón del Cómic era El arte de volar

"No teníamos esperanzas porque estaba claro que era un año muy difícil con unas obras increíbles y unos guiones y dibujos impresionantes"

"Las expectativas con Ken Games ya son muy altas y es difícil que nos superemos, nos conformaríamos con mantener el nivel de estos dos primeros volúmenes"

"Somos admiradores del cine de Guy Ritchie, por eso el principio de Ken Games y de la película de Sherlock Holmes (en el que los protagonistas evalúan las debilidades de sus rivales en el ring con precisión matemática) se parecen, pero que conste que nosotros lo hicimos antes"

"Nos conocemos desde Primero de Bellas Artes, hace ya 10 años. Lo más difícil es mantener la ilusión. Este es nuestro primer trabajo profesional"

"No somos expertos en cine negro, nuestra mayor influencia en Ken Games ha sido Tarantino"

"Nuestro próximo proyecto es una crítica al peridiodismo porque nos parecéis muy crueles". Fin de la entrevista, por si acaso.

También ha estado en el salón Bastien Vivés un joven autor francés que está causando sensación y optaba a la mejor obra extranjera por El gusto del cloro (Diábolo Ediciones) una estrella a la que habrá que seguir muy de cerca. Su último álbum Por el Imperio 1 (Diábolo Ediciones) También ha sorprendido a crítica y público.

"En españa no te puedes ganar la vida con los cómics, confirman los dos, hay un reconocimiento oficial que está bien, pero no hay industria, ni editoriales que apuesten por este medio"

Paco Roca: "Ha habido un antes y un después del Premio Nacional de cómic"

"El Premio Nacional del Cómic 2008 me ha cambiado la vida porque a autores como Max, con una larga carrera, les afectará menos, pero a mí sí, porque es como un atajo en mi carrera profesional. Y aparte llevo un año y medio viajando porque se junta el premio con que Arrugas ha llegado a un mundo ajeno, que es el del Alzheimer, y he dado muchas charlas sobre esa enfermedad en un montón de sitios. Ya no tengo tiempo para nada"

"Lo que me gusta del cómic es la posibilidad de cambiar, hablar en cada álbum de lo que me motiva o los miedos. Si Arrugas era el miedo a la vejez, Las calles de Arena es el miedo a perderse, no solo físicamente sino en la vida, no encajar en la sociedad y no comprender por qué esa absurda forma de vida. El germen del libro es una vez que me perdí por el barrio antiguo del Carmen. Todos en cierta forma andamos perdidos. Es como en el libro de Lewis Carroll cuando Alicia pregunta al gato que cómo se sale de El País de las Maravillas y el gato le responde que eso depende de a dónde quiera ir. Ella dide que no sabe a donde quiere ir y el gato le responde que da igual el camino que escoja. Todos estamos en esa situación".

"Es difícil entrar en el mundo del cómic, de hecho yo empecé con cómics eróticos, supongo que entonces me hubiera costado convencer a un editor para que me publicase Arrugas"

"Cada vez hay mejores cómics en España y que se pueden recomendar a cualquier persona", concluye.