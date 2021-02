El Parlament catalán votará este jueves a mediodía la resolución que busca evitar que el actual Constitucional falle sobre el Estatut, una propuesta que se espera apoye el 87% de los diputados.

El líder de CiU, Artur Mas, y el presidente catalán, José Montilla, se han vuelto a reunir este miércoles para confirmar el acuerdo sobre la propuesta, que pide la renovación del Tribunal Constitucional, que el alto tribunal se declare incompetente para sentenciar sobre el Estatut y, vía Senado, la reforma de la Ley Orgánica del TC.

Tras 45 minutos de reunión en el despacho del presidente catalán en el Parlament, Mas ha confirmado la que ha definido como una "ofensiva" catalana en defensa del Estatut porque "con el autogobierno no se juega", y ha lamentado que ERC no firme la resolución, aunque la vote, porque puede debilitar la unidad.

Precisamente, el presidente catalán ha pedido por carta al presidente del PP, Mariano Rajoy, una reunión para analizar la renovación del TC. En el Parlament, ha afirmado: "Yo no doy por muerto el Estatut, y lo defenderé aunque algunos quieren herirlo, asesinarlo y enterrarlo, pero nosotros no (...) no doy la batalla por perdida".

ERC no firma pero ratifica

Pese a que este jueves se sumará a la unidad catalana porque "no hace daño a nadie", ERC se ha erigido en la voz crítica del tripartito. El líder republicano, Joan Puigcercós, ha explicado que si su partido no suscribe la resolución sobre el Estatut pactada entre CiU y PSC es porque considera erróneo el diagnóstico del problema que se hace y "no lo comparte", aunque la votará para no romper la unidad.

“¿Y ahora qué?"“

Puigcercós ha indicado que después de que sea aprobada la resolución en el Parlament, todo el mundo se preguntará "¿y ahora qué?", porque los líderes de PSOE y PP ya han dicho que no tienen prisa para renovar el TC, y quienes han promovido el texto se van a encontrar "con que al otro lado del teléfono no hay nadie".

"No podemos suscribir esta resolución -ha concretado- porque no compartimos el diagnóstico, ya que el problema no son diez magistrados ni la composición del tribunal, sino el Estado Español, la Constitución española y quienes la interpretan".