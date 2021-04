El presidente de Convergencia i Unió (CiU), Artur Mas, ha anunciado este miércoles en el programa '59 segundos' que su formación política propondrá en el Parlamento de Cataluña una iniciativa para que el Tribunal Constitucional se declare "incompetente" para juzgar el Estatuto catalán, que, ha recordado en varias ocasiones, es un Estatuto "aprobado por el pueblo".

A juicio de Mas, se está produciendo un choque de legitimidades, ya que "si en democracia el voto del pueblo es sagrado, cómo va un Tribunal Constitucional, encima dividido y en buena parte peleado, a cuestionar el voto popular" dado por los catalanes al Estatuto el 18 de junio de 2006.

El presidente de CiU ha señalado que aunque estos días se está hablando de la necesaria renovación del Alto Tribunal, a lo que su formación no se niega porque hay algunos miembros del Tribunal Constitucional que tienen sus mandatos caducados, la iniciativa que ellos van a proponer puede hacerle un favor al Constitucional, "porque a lo mejor le damos una salida, para que encuentre él mismo una salida".

EN los últimos días se ha generado una polémica tras la falta de acuerdo del Tribunal Constitucional en relación al quinto borrador sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña que ha ocasionado duras críticas al tribunal.

Ante la petición por parte del tripartito catalán y de CiU de que el tribunal renueve sus magistrados (renovación pendiente desde hace más de dos años) el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en que este tribunal es legítimo para tomar una decisión sobre el texto estatutario de Cataluña.

En esta ocasión, PSOE y PP comparten opinión y no creen necesaria la renovación del tribunal antes de dictar esta sentencia.

Por otra parte, durante su intervención en '59 segundos', Mas ha respondido a varias preguntas sobre sus relaciones con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que, ha admitido, no es un secreto que no pasan por su mejor momento.

Optimista ante las elecciones catalanas

Respecto a la proximidad de las elecciones catalanas, que se celebrarán previsiblemente en otoño, Artur Mas ha destacado que no está confiado, "·pero sí optimista" en que el cambio en Cataluña se puede producir, un cambio que, ha agregado, "muchos catalanes quieren".

En relación a posibles pactos postelectorales, ha asegurado que "cada tiempo tiene sus normas y sus opciones" y ha afirmado que, esta vez, no va a ir "al notario" como en los pasados comicios catalanes que, ha explicado, fue "una manera de explicar que no se pretendía hacer un pacto estable de Gobierno con el Partido Popular".

Ha señalado que ahora hay una "crisis económica de caballo", que es la prioridad, y que además "tenemos una experiencia de gobiernos de coalición en cataluña que no funcionan: los tripartitos".

Por eso, ha avanzado que su formación política no aspira a hacer pactos con otros partidos para llegar al Gobierno, "porque eso sería repetir las fórmulas que no funcionan del tripartito" y ha anunciado que, en el supuesto de que no consiguiera mayoría absoluta, no haría falta "ir a tocar ninguna puerta en concreto", porque gobernaría en minoría.