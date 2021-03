El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que la renovación del Tribunal Constitucional es "tan urgente" ahora como hace un mes o seis meses o como los será dentro de dos meses. Ha asegurado que la renovación "debe producirse" y que, como saben todos los diputados, "cuanto antes, mejor".



No obstante, mientras eso no sea posible, ya que se necesita el apoyo de 3/5 de la Cámara, el Constitucional "tiene plena legitimidad" para seguir discutiendo sobre la sentencia del Estatut.

Zapatero ha respondido así al portavoz de ICV, Joan Herrera, que le ha preguntado si va a quedarse de "brazos cruzados" o va a impulsar la renovación del TC, un tribunal "caducado, incapaz, que ha perdido la legitimidad", para garantizar que "cumpla con la ley y la propia Constitución".

El presidente del Gobierno ha asegurado este miércoles, en la sesión de control del Gobierno en el Congreso, que la "culpa" de que no se haya renovado este órgano judicial no es de los magistrados que integran el Constitucional, sino de los políticos que no han sido capaces de ponerse de acuerdo. En este sentido, ha afirmado que "se debe extremar la responsabilidad" para conseguirlo.

Zapatero defiende el papel "ejemplar" del TC El presidente del Gobierno ha aprovechado su intervención en el Congreso para defender que el "papel y la tarea" del TC "ha sido ejemplar" desde su creación para el desarrollo de la democracia, la garantía de la autonomía política y del sistema autonómico. Zapatero ha recordado que la aprobación del Estatut, recurrido por el Partido Popular, supuso "un gran esfuerzo", pero ha hecho un llamamiento para que se deje trabajar a los magistrados con "autonomía e independencia" porque es "garantía de nuestras libertades y de lo que representa esta Cámara, para hoy para mañana".

Herrera afirma que el Constitucional "está en falso" El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, ha afirmado que el Tribunal Constitucional "está en falso" y que ha perdido su "autoridad y legitimidad" para pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular hace casi cuatro años. Herrera ha criticado duramente al PP porque "nunca nadie había tenido la desfachatez" de recurrir aspectos del Estatut iguales a los que ha votado en Andalucía. El portavoz de ICV ha acusado a los 'populares' de "hacer del anticatalanismo la defensa de la Constitución". En su opinión, "nunca antes" se había "vulnerado" la tutela judicial efectiva como con el Estatut.