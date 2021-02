Habrá resolución del Parlament para exigir la renovación del Tribunal Constitucional, aunque sea sin la firma de ERC. El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, y el presidente de CiU, Artur Mas, han salvado 'in extremis' el acuerdo que alcanzaron el martes, en el que se pide al TC que se declare incompetente para dictar sentencia sobre el Estatut.

Montilla y Mas se han reunido durante 45 minutos en el Parlament, a petición de CiU, para desbloquear la situación creada por ERC que se desmarcó del preacuerdo este martes al anunciar que votaría a favor de la resolución pero que no la firmaría. Montilla está reunido con Carod Rovira, de ERC, para intentar conseguir que también se unan finalmente al acuerdo, que previsiblemente se votará el jueves, según informa TVE.

Tras la reunión, Mas ha explicado en rueda de prensa que, en circunstancias normales, CiU habría exigido unidad al tripartito, pero ante la excepcionalidad de la situación, la federación "hará nuevamente un acto de superresponsabilidad y olvidará que el tripartito no está a la altura de las circunstancias porque no está unido".

El líder de CiU ha explicado que su aval a la propuesta de resolución, a pesar de que ERC no la firmará en el registro del Parlament, obedece a su sentido de "súper-responsabilidad" y sobre todo para "no debilitar la unidad catalana".

Aviso a navegantes

En todo caso, Mas ha confirmado su aval al frente catalán en las Cortes, en lo que ha definido como "un aviso a navegantes", dirigido al Constitucional, al PSOE y al PP.

"Esto no es una amenaza, sino un aviso a los partidos de ámbitos estatal. Con el autogobierno catalán no se juega; hemos de pasar a la ofensiva para intentar conseguir que la sentencia no se produzca", ha concluido.

El líder de CiU se puso esta mañana en contacto con Montilla, para intentar desbloquear la resolución, después de que ERC se desmarcase y después de que el PSC amenazara con no tramitarla en el Parlament catalán si la federación no la firmaba. ICV-EUiA hará lo mismo que PSC y CiU: firmarla y votar que sí.