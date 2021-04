La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha pedido este lunes "disculpas en nombre del partido a quien se haya ofendido" por la campaña que los populares iniciaron en Badalona (Barcelona) en la que se relacionaba la inmigración con la inseguridad y el incivismo, aunque avanzó que no pedirá la dimisión ni las disculpas del alcaldable por la ciudad, Xavier Garcia Albiol

En ese sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha explicado este lunes que el PP nacional "hace suyas" las disculpas de la presidenta del partido en Cataluña, aunque ha agregado que "pedidas las disculpas" se debería abordar "con seriedad" el "problema de convivencia" de la localidad.

En rueda de prensa en la sede nacional de su partido, González Pons se ha remitido a las declaraciones de la dirigente catalana sobre este asunto y ha insistitdo en que "las disculpas del PP en Cataluña son también las disculpas del PP de toda España".

González Pons ha querido subrayar que la fotografía de la pancarta que reza "No queremos rumanos" fue tomada de un medio de comunicación, no sacada expresamente para un folleto del partido. Y sin querer comentar las explicaciones del presidente del PP en Badalona, Xavi García Albiol, agregó que unas declaraciones "extremadamente desafortunadas" no tienen "por qué ocultar un verdadero problema que allí se están viviendo".

"Pedidas las disculpas, contar con seriedad y por el bien de los vecinos los problemas de convivencia que se están viviendo", reclamó el dirigente 'popular'.

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', el vicepresidente de Canarias y líder del PP de esta comunidad, José Manuel Soria, ha asegurado que si no rectifica y pide disculpas el presidente del PP de Badalona por el reparto de folletos donde se podía leer "no queremos más rumanos" debe dimitir ya que considera estas expresiones"racistas".

ICV denunciará ante la Fiscalía Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) ha avanzado que llevará este martes ante la Fiscalía el folleto del PP de Badalona, en el que se relaciona inseguridad e inmigración y que presentó este fin de semana el concejal popular en esta ciudad Xavier Garcia Albiol acompañado de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho. El PP a nivel nacional ser ha desmarcado de estos folletos y el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ha afirmado que Albiol debe dimitir si no rectifica el eslogan racista que aparece en una foto del folleto, en la que se ve un cartel en un balcón con el lema "No queremos rumanos". En un comunicado de ICV, la formación ha subrayado que "el código penal prevé la inhabilitación de los cargos públicos que inciten a la xenofobia" y ha anunciado que también aportará ante la Fiscalía imágenes de la última campaña electoral de los populares en Badalona y las declaraciones de Albiol acerca de la inmigración. Preguntado por los periodistas sobre la publicidad del PP de Badalona, en la que aparecen palabras como "inseguridad" y "suciedad" con fotos de gitanos rumanos de fondo, el responsable del PP en Badalona dijo el domingo que "el colectivo gitano rumano que se ha instalado en Badalona ha venido a delinquir". El responsable de ICV en Badalona, Carles Sagués, ha asegurado que la formación ecosocialista "llegará hasta el final en la confrontación con el PP en la defensa de los derechos y la dignidad de todos los vecinos de Badalona, con independencia de su origen". Sagués ha señalado que ICV instará a la fiscalía a investigar si las declaraciones de Albiol y las "reiteradas campañas xenófobas" del PP de Badalona "pueden ser constitutivas de delito según los artículos 510 y 511 del Código Penal". El dirigente ecosocialista ha considerado que la publicación del folleto presentado en Badalona "por Xavier Garcia Albiol y Alicia Sánchez Camacho" no es la primera vez que los populares "vinculan explícitamente inmigración con delincuencia".