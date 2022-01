Más información sobre el sexto día tras la erupción aquí.

07:22 Unos 500 soldados ingleses procedentes de Afganistán llegarán hoy a Santander y desde allí partirán en barco hacia Inglaterra.

07:08 Italia confirma la reapertura de su espacio aéreo a partir de las 08:00. Los aeropuertos del norte del país han permanecido cerrados desde el pasado viernes.

05.30 El aeropuerto de Tokio-Narita ha recibido el primer avión desde el viernes procedente de Europa. En concreto ha sido uno de la aerolínea local JAL procedente de Moscú, con 180 pasajeros. Se calcula que 18.000 japoneses se han quedado atrapados en Europa.

04.10 El piloto de Iberia Martín Echevarría ha relatado a 'La Noche en 24 Horas' cómo se desvió para evitar una nube de cenizas en México y los daños que causó en otro avión: "desapareció la pintura", se pararon los motores y los pilotos aterrizaron casi a ciegas.

03.00 Desde Estados Unidos comienzan a despegar los vuelos hacia las capitales europeas, aunque todavía no a Londres. Sólo hacia París han partido o estaban a punto de hacerlo seis aviones en sólo unas horas.

Lunes 19 de abril

23.33 Despegan del aeropuerto Schiphol de Amsterdam los tres primeros vuelos de pasajeros con destino Nueva York, Shanghai y Dubai.

23.16 El Centro del Control del Tráfico Aéreo británico afirma que la erupción volcánica en Islandia "se ha fortalecido" y que se ha originado "una nueva nube de ceniza que se extiende en dirección este y sur hacia el Reino Unido". "Esto demuestra lo dinámica y rápidamente que cambian las condiciones en las que nos encontramos", informa el NATS.

22.45 La nube volcánica amenaza la costa norteamericana, en particular zonas de Canadá, según la agencia meteorológica británica.

22.44 Suiza reabrirá finalmente su espacio aéreo el martes, a las 08.00 horas. La decisión se ha adoptado en base a "los resultados concluyentes" de cuatro vuelos de reconocimiento que se han realizado hoy en el cielo helvético a petición de la propia Oficina Federal de Aviación Civil.

22.40 Las autoridades noruegas decretan la reapertura de todo su espacio aéreo, cerrado durante cuatro días por la nube de ceniza volcánica. La medida ha entrado en vigor a las 21.15 horas, eliminando las últimas restricciones parciales en la región norteña de Finnmark, la única que permanecía cerrada, con la excepción de las conexiones a varias plataformas petrolíferas "offshore" en el mar del Norte.

22.37 El espacio aéreo de Alemania seguirá oficialmente cerrado hasta las 14:00 horas del martes.

22.34 La última erupción en España fue la del volcán Teneguía en la isla de la Palma, en Canarias, hace 39 años. Entonces los aeropuertos no sólo no se cerraron sino que algunos aviones sobrevolaron el volcán para que los pasajeros hicieran fotografías de los cráteres.

22.26 El buque de pasajeros de alta velocidad "Millenium II" de Acciona Trasmediterránea ha sido trasladado desde la línea Ceuta-Algeciras (Cádiz) a la línea entre Barcelona y Palma de Mallorca por su velocidad (de unos 32 nudos por hora) para descongestionar los aeropuertos afectados por la nube de ceniza volcánica.

22.23 Más de doscientos militares británicos destacados en Afganistán, a su llegada desde Chipre, al aeropuerto de Zaragoza desde donde se trasladarán esta misma noche en autobuses a Santander, para embarcar mañana con destino a Gran Bretaña debido a las restricciones aéreas como consecuencia de la nube de cenizas generadas por el volcán islandés Eyjafjall.

22.20 Al menos 48 vuelos entre México y Europa han sido cancelados desde el jueves hasta el domingo a causa de la nube de ceniza.



22.10 La compañía aérea Air France informa de que sus vuelos de largo recorrido que salen de los aeropuertos de París-Roissy y Orly reanudarán el martes su "funcionamiento normal", como gran parte de los vuelos interiores.

22.04 Los ferrys que unen el norte de España con el Reino Unido han zarpado hoy al completo y eso que las navieras han aumentado las plazas disponibles. La capacidad de las reservas se ha elevado hasta el máximo posible logrando tener unas 10.000 plazas a lo largo de esta semana.

01.38 min Las navieras han aumentado las plazas disponibles.

21.38 Eurocontrol confirma que 8.700 vuelos pudieron despegar hoy en Europa.

21.34 Aena dice que la normalización no será "inmediata" después de cancelarse 9.372 vuelos desde el jueves.

21.31 Los aeropuertos daneses permanecerán cerrados hasta las 14:00 horas del martes.

21.24 Las previsiones para mañana indican que la columna de ceniza será mucho menor que hoy, "prácticamente inexistente", según informa la enviada especial de TVE a Islandia, Gema García, que explica que el volcán escupe más lava pero menos ceniza, lo que facilitará el tráfico aéreo en los próximos días.

02.16 min En las últimas horas ha descendido la altura de la nube de cenizas.

21.11 Según la IATA, organización que agrupa a 230 aerolíneas, las restricciones al tráfico aéreo les han provocado pérdidas de 185 millones de euros diarios y han afectado a 7 millones de pasajeros.

21.07 La decisión sobre cómo queda dividido el espacio aéreo tras el establecimiento de tres zonas según su afectación por la nube será tomada por Eurocontrol en las próximas horas, siempre antes de las 8 de la mañana.

21.02 Air Berlín, una de las aerolíneas más utilizadas por los turistas alemanes que vienen a España, ha recibido autorización esta tarde del Gobierno alemán para reanudar sus vuelos. Cientos de turistas alemanes atrapados en las Islas Baleares han recibido con satisfacción la noticia.

20.55 Estonia ha anunciado la reapertura de su espacio aéreo durante seis horas desde las 03:00 horas, mientras que Letonia ha permitido el sobrevuelo de su territorio.

20.51 Este es uno de los pasajeros afortunados que ha facturado su equipaje porque tiene previsto volar esta noche en uno de los tres vuelos programados en el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam.

20.44 Italia reabriá su espacio aéreo a partir de las 08:00 hora peninsular española del martes.

20.38 Los tres vuelos programados para despegar del aeropuerto Schiphol de Amsterdam tienen como destino Nueva York, Shanghai y Dubai.

20.33 Rumanía reabre completamente su espacio aéreo con la esperanza de que "la nube no nos afecte en el futuro", ha informado su ministro de Transporte.

20.27 Los efectos de la nube de ceniza podría costar a la ciudad de Nueva York 250 millones de dólares (más de 125 millones de euros) por la falta de llegada de turistas europeos.

20.19 La Unión Sindical de Controladores Aéreos señala que el colectivo está dispuesto a asumir la carga de trabajo necesaria para que el espacio aéreo recupere la normalidad.

20.06 Las autoridades europeas esperan que la vuelta a la normalidad del tráfico aéreo se produzca este jueves.

20.02 El volcán islandés emite muchas menos cenizas, según informa un piloto de helicóptero que ha sobrevolado la zona.

20.00 Una mujer y una niña indias descansan sobre una cama de campaña en la zona de tránsito del aeropuerto de Fránkfurt del Meno, en Alemania. Unos 800 pasajeros se han quedado atrapados en este aeropuerto por el cierre del espacio aéreo en Europa.

19.53 Aena ha suspendido 1.705 operaciones de vuelo, de las 5.249 que tenía previstas, hasta las 19:00 horas de hoy.

19.50 Irlanda abrirá parcialmente su espacio aéreo a partir de las 06.00 hora peninsular española, aunque la Autoridad de Aviación Irlandesa ha advertido que los aeropuertos del país no recuperarán la normalidad hasta dentro de tres o cuatro días.

19.46 Canadá cancela nueve vuelos interiores debido a las cenizas volcánicas.

19.37 La Agencia estatal de meteorología de Islandia confirma que el Hekla no ha entrado en erupción. Eurocontrol ha confirmado que las imágenes difundidas de la supuesta erupción del volcán Hekla corresponden al volcán situado bajo el glaciar Eyjafjalla. Las imágenes fueron atribuidas a la televisión pública islandesa, RUV.

19.33 Eurocontrol espera que mañana despeguen entre el 40 y el 45% de los vuelos previstos en el espacio aéreo europeo, frente al 30% de hoy. La previsión de cara al miércoles es que haya otro aumento similar de entre el 10 y el 15%.

19.29 La Patronal pide a los hoteles que sean flexibles en las cancelaciones y "moderen" sus tarifas.

19.21 Las zonas no afectadas se reabrirán mañana por la mañana como muy tarde, según informa el ministro de Fomento, José Blanco, en calidad de representante de los ministros de Transporte de la UE.

19.17 Cientos de personas se informan de las aperturas y cierres de aeropuertos en Europa a través del twitter de Eurocontrol.

19.07 La Comisión Europea pide a los Estados que den visados gratuitos a los pasajeros atrapados en tránsito en aeropuertos.

19.06 El aeropuerto Schiphol de Amsterdam reanudará sus vuelos este lunes por la noche tras la decisión de la UE de reabrir parcialmente el espacio aéreo.

19.03 Entra en erupción el volcán islandés Hekla, cinco días después de que la nube de cenizas provocada por el vecino Eyjafjallajökull haya bloqueado el espacio aéreo europeo.

18.59 El acuerdo de la UE establece tres zonas en el mapa aéreo:

- A: Núcleo central, en el que no se permite volar.

- B: Segunda zona donde se aprecian restos de cenizas y, por tanto, las mismas no impiden volar. Zona que será confirmada con autoridades y la decisión dependerá de los estados miembros.

- C: Zona donde no hay afectación del volcan y, por tanto, no hay restricciones.

18.55 Los Países Bajos programan tres vuelos de pasajeros para esta misma noche.

18.44 La Oficina Meteorológica del Reino Unido ha constatado que las erupciones del volcán islandés "se están debilitando", aunque ha advertido de que el viento del noroeste sigue impulsando las cenizas hacia las islas británicas y el continente.

18.41 Los "rent a car" movilizan toda su flota de vehículos para hacer frente a la punta de demanda que se ha producido ante la anulación de vuelos.

18.32 A lo largo del día compañías como Lufthansa, KLM y Air France han realizado varios vuelos de prueba cuyo resultado ha sido satisfactorio. El siguiente video muestra a un Boeing de Air British que ha despegado del aeropuerto londinense de Heathrow, con sólo 5 pasajeros, incluído el jefe de la compañía.

01.27 min La Organización Europea para la Navegación Aérea, Eurocontrol, se ha vuelto a reunir esta mañana para estudiar la situación. Directivos y autoridades aeroportuarias coinciden en que la seguridad está por encima de todo pero no se ponen de acuerdo si las restricciones se deben a un efecto en cadena o a datos contrastados de cada aeropuerto.

18.29 La Agencia Nacional de Navegación Aérea de Polonia confirma el cierre de tres (Varsovia, Lodz y Cracovia) de los cuatro aeropuertos que reabrieron sus puertas esta mañana. El de Rzeszow podría cerrar también a lo largo de la tarde.

18.27 El cierre del espacio aéreo europeo a causa de la nube de ceniza procedente de un volcán islandés "no supondrá un impacto económico serio", aunque las pérdidas derivadas del descenso de la productividad ascenderán a 1.500 millones de euros, según un informe del Royal Bank of Scotland (RBS).

18.24 Ya hay acuerdo entre los ministros europeos de Transporte para flexibilizar el cierre del espacio aéreo sin poner en riesgo la seguridad.

18.21 El caos aéreo causa grandes pérdidas bursátiles a las aerolíneas europeas, que en la sesión de este lunes han registrado unas caídas por encima del 1,40%

18.19 España ha propuesto al Reino Unido que los británicos utilicen el territorio español como intercambiador de transportes. La mayoría llegará desde EE.UU. y aterrizarán en Madrid, Barcelona, Vitoria o Málaga.

01.36 min Las compañías aéreas piden que se levanten las restricciones y las autoridades europeas insisten en que lo prioritario es la seguridad. Reunión de los ministros europeos de Transportes para decidir los siguentes pasos a dar. La reunión se va a hacer por videoconferencia y el Ministro de Fomento llega con una propuesta para buscar una salida a los miles de ciudadanos que no pueden desplazarse. Tras varios días sin poder moverse, vendrán desde América y Asia. Sobre todo serán británicos que quieren abandonar Estados Unidos. Sus vuelos aterrizarán en Madrid, Barcelona, Vitoria o Málaga.

18.12 Iberia ha programado dos vuelos especiales entre Madrid-Barajas y Viena, que complementarán los dos vuelos regulares de la aerolínea entre ambos destinos, según explica en un comunicado. Además, los efectos de la nube de polvo procedente de la erupción de un volcán en Islandia han obligado a desviar a Roma los cuatro vuelos de la compañía que debían despegar esta tarde con destino a los aeropuertos italianos de Milán y Venecia.

18.10 Una veintena de participantes del Campus Party Europe celebrada en Madrid este fin de semana continúan en la capital española a la espera de encontrar vuelo para regresar a casa, mientras que el resto de los 800 jóvenes que tomaron parte en la iniciativa han regresado a casa en autobuses puestos a su disposición por la organización del Campus.

17.56 El Gobierno francés anuncia la reapertura "parcial" de los aeropuertos del norte del país, a partir de mañana, martes, a las 08:00 horas Esa medida permitirá "una recuperación progresiva del tráfico" y habrá "corredores aéreos" entre París y los aeropuertos del sur del país, como Burdeos, Toulouse, Marsella y Niza.

El aeropuerto de Lyon abrirá al tráfico comercial esta misma tarde y permanecerán abiertos los situados al sur de una línea geográfica imaginaria entre Nantes (noroeste) y Niza (sureste).

17.54 Bruselas-Bilbao por 1.200 euros en un coche con conductor. Además, Rocío tendrá que buscar la manera de llegar desde Bilbao hasta Barcelona. La historia de esta joven ha sido recogida por TVE.

01.41 min No solo para visitantes y funcionarios, también incluso para los altos cargos. Se han alterado muchas actvidades y el funcionamiento de las instituciones europeas.

17.47 Un total de 1.634 vuelos de los 5.249 programados para hoy en toda la red de aeropuertos españoles han sido cancelados hasta las 15.00 horas. De las operaciones canceladas, 1.539 (765 llegadas y 774 salidas) corresponden a operaciones con origen y/o destino a aeropuertos de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Noruega, Polonia, Suecia, Reino Unido, República Checa, Suiza y Rumanía.



17.42 El espacio aéreo belga reabrirá progresivamente el tráfico a partir de las 8 de la mañana del martes, informa el ministro de Transporte belga .

17.39 Turquía reabre por completo su espacio aéreo, según informa la Autoridad de Transporte Aéreo del país euroasiático.

17.36 El espacio aéreo en Reino Unido comenzará a reabrir de forma paulatina a partir de las 8:00 hora peninsular española de mañana, empezando por Escocia, según informa esta tarde el órgano de control aéreo británico, NATS. Los aeropuertos del centro del país podrían reabrir a partir de las 13:00 horas del martes y los del resto del país hacia las 19:00 horas, según la cadena Sky News.

17.34 El caos aéreo causado por la nube de ceniza volcánica ha aumentado un 12% la distribución de documentos electrónicos, según informa la firma de reprografía española Service Point, que ha constatado que en las últimas 72 horas las órdenes 'e-commerce' en la compañía se han multiplicado un 150%.

17.25 Operarios inspeccionan los motores del segundo avión de pasajeros procedente de EE.UU. que ha aterrizado en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, (Suecia) El avión venía de Estados Unidos.

17. 18 La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, cancela su visita a Finlandia, prevista para esta semana, a causa de la nube de ceniza volcánica procedente de Islandia.

17.15 El barco es una de las alternativas de transporte elegida por los que no pueden viajar en avión. En Santander, un barco que suele llevar 500 pasajeros, viajaba hoy con casi 2.000. Las dos principales compañías que conectan Barcelona y Baleares por mar han programado siete enlaces extraordinarios para este lunes.

02.39 min España, aunque mantiene hoy todos sus aeropuertos abiertos, sigue sufriendo las consecuencias de la nube volcánica.

17.10 Son muchos los sectores que lamentan pérdidas millonarias debido al colapso aéreo en Europa. En las Islas Canarias se han cancelado a esta hora 145 operaciones de las 258 previstas y la cifrá seguirá aumentando esta tarde.

17.05 Una de las propuestas que barajan los ministros de Transporte de la UE, según informa el corresponsal de RNE en Bruselas, Antonio Delgado, es que las aerolíneas puedan decidir si volar o no en las áreas de menos expuestas a la ceniza volcánica y siempre que no se interfiera en un perímetro de seguridad establecido.

16.38: La Agencia Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) ha propuesto este lunes reducir el espacio aéreo prohibido a los vuelos comerciales. Los ministros de Transporte de la UE estudian en este momento cómo flexibilizar el protocolo sin poner en riesgo la seguridad.

16.37: Expertos de UE analizarán este martes, mediante videoconferencia, los posibles riesgos para la salud de la nube volcánica, aunque la Comisión Europea (CE) ha descartado su peligrosidad siempre que las cenizas que ésta contiene se mantengan a gran altura.

16.30: El Reino Unido reabrirá su espacio aéreo mañana martes, de forma progresiva. según informa Sky News. Atendiendo a esta información, el espacio aéreo se reabrirá en Escocia a las 05.00 horas GMT, en el norte de Inglaterra a las 11.00 horas GMT y en el sur de Inglaterra a las 17.00 horas.

16.29: El Real Aeroclub Ciudad de Valencia ha ofrecido de forma gratuita su flota de aviones ante un eventual cierre del Aeropuerto de Manises (Valencia) a los vuelos comerciales a causa de la nube de ceniza procedente del volcán islandés.

16.07: Lufthansa repatriará a 15.000 pasajeros hacia Alemania gracias a una autorización de vuelo especial. El portavoz de Lufthansa Andreas Bartels ha dicho que 50 aviones transportarán a estos pasajeros hasta los aeropuertos de Fráncfort, el mayor de Alemania y de Europa continental, de Múnich y de Düsseldorf.

16.06: Eurostar pone 28 trenes más esta semana para unir Londres con el continente. En total, en los próximos siete días, casi 400 trenes habrán recorrido el trayecto.

15.56: Una parte del espacio aéreo de Reino Unido podría reabrirse este martes debido a una disminución "espectacular" del volumen de cenizas, según ha señalado el ministro británico de los transportes Andrew Adonis.

15.53: El Barça llega a Milán, tras su largo viaje en autobús, para disputar el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones. Un encuentro que se disputará este martes a partir de las 20.45 horas [En directo en TVE y en RTVE.es]

15.52: El cierre del espacio aéreo en Europa por la nube de cenizas ha afectado a ocho millones de personas y tiene un coste para el sector de la aviación que podría superar los 1.490 millones de euros según ha indicado el Centro de Aviación de Asia Pacífico.

15.46: La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha instado a todo el sector turístico a que respete los derechos de los viajeros y refuerce la cooperación para mitigar en la medida de lo posible los efectos adversos de la situación actual en los pasajeros.

15.36: British Airways considera "innecesarias" las actuales restricciones aéreas en base a los vuelos de prueba realizados tanto por ésta aerolínea como por otras compañías.

15.35: Iberia ha programado para este lunes dos vuelos especiales a Viena. Además operan con normalidad los dos vuelos regulares con la capital austríaca.

15.27: Cancelados 1.435 vuelos entre España y los países afectados hasta 13.00 horas según Aena. En total, más de 7.000 vuelos han sido cancelados en España desde que el pasado día 15 comenzaran a cerrarse los espacios aéreos por la nube volcánica.

15.23: La Asociación Británica de Pilotos Aéreos ha pedido Gobierno la convocatoria urgente de una cumbre con todos los sectores de la industria de la aviación para evaluar la crisis que afronta por el cierre del espacio aéreo, a raíz de la nube de cenizas del volcán islandés.

15.15: Un buque de la Armada británica recogerá este martes en Santander a 500 militares que regresan a casa desde Afganistán y que no pueden volar al Reino Unido debido a las restricciones al tráfico aéreo.

15.13: El Aeropuerto de Asturias ha cancelado 56 vuelos desde que el jueves se desató la crisis por la nube de ceniza del volcán islandés Eyjafjalla, circunstancia que el director del aeródromo, Carlos San Martín, califica como el hecho "más grave de la historia al servicio de la aviación civil".

15.12: El presidente de Ashotel, la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, José Fernando Cabrera, ha pedido que se reduzcan las restricciones para que los aviones puedan volar en Europa, aunque siempre dentro de la seguridad, para que así puedan empezar a abrir los aeropuertos.

15.10: La OTAN afirma que sus operaciones no se han visto afectadas por el volcán. El secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen ha señalado que la nube "no tiene ningún impacto en nuestras operaciones o en la defensa territorial" de los países miembros de la Alianza.

15.08: La suspensión del tráfico aéreo cuesta mil millones euros al día a empresas alemanas, según la Confederación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio (DIHK).

Parte de ese dinero podrá recuperarse cuando se reabra el espacio aéreo, aunque no se podrán recuperar las pérdidas relacionadas con bienes perecederos, como frutas, hortalizas, carne o pescado.

15.03: El volcán islandes Eyjafjalla podría seguir activo durante semanas aunque dejen de formarse cenizas, según el secretario general de la Asociación Internacional de Vulcanología, Joan Martí.

De igual forma, ha señalado que la comunidad científica desconoce cuándo se va a diluir la nube volcánica que cierne sobre Europa aunque su difusión por la atmósfera provocará, entre otros muchos fenómenos, un enfriamiento de las temperaturas en Europa durante este verano.

15.02: La Comisión Europea ha negado este lunes que el cierre del espacio aéreo en Europa por la nube de ceniza volcánica haya sido una decisión "irracional". El comisario europeo de Transportes, Siim Kallas ha explicado que se trata de un "acontecimiento sin precedentes" y que las medidas que se adopten deben basarse en datos científicos y no pueden comprometer la seguridad.

15.00: La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar el impacto económico que tendrá para las aerolíneas el cierre del espacio aéreo aunque estima que superará el provocado por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Además Bruselas calcula que una vez se tome la decisión de reabrir el espacio aéreo, llevará entre tres y cuatro días a las compañías aéreas volver a prestar sus servicios con normalidad.

14.58: El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, Sepla, ha destacado este lunes la necesidad de establecer un protocolo europeo, más allá

de la normativa existente, con criterios estándar y basado en datos para garantizar la seguridad de los vuelos que se realizan.

14.55: Según AENA, ya son 280 los vuelos cancelados este lunes en el aeropuerto de El Prat debido a la nube de ceniza, la mitad de salida y la otra de llegada.

02.36 min Así se cree que evolucionará la nube del volcán

14.41: Dinamarca prolonga el cierre de sus aeropuertos hasta el martes las 08.00 horas.

14.39: La Comisión Europea "está preparada" para habilitar un marco similar al aprobado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 con objeto de permitir que los estados miembros concedan ayudas a las aerolíneas afectadas por la crisis de la nube de ceniza volcánica.

La CE estima que las pérdidas económicas serán mayores que tras el 11-S.

14.31: La Federación Internacional de Motociclismo, FIM, y la empresa organizadora del Mundial de MotoGP, Dorna, confirman el aplazamiento del Gran Premio de Japón al próximo 3 de octubre, como consecuencia del cierre de los aeropuertos.

14.28: Los hoteles de Barcelona han perdido entre un 10 y un 15% de las reservas que tenían hechas para este fin de semana debido al caos aéreo. Además, los hoteleros estiman que "lo peor está por venir".

14.19: El volcán empieza a arrojar lava y vapor y a expulsar menos ceniza, según los vulcanólogos.

14.15: Barajas registra ya 337 vuelos cancelados, un 25% de las operaciones previstas para este lunes.

03.39 min Aeropuertos en crisis

13.54: El corresponsal de TVE en París, David Picazo, nos cuenta cómo transcurre la jornada en Francia: los aeropuertos del norte del país, cerrados y, además, se plantea la posibilidad de detener la huelga ferroviaria en el país para minimizar la crisis.

13.44: El Colegio de Pilotos, COPAC, entiende que se han aplicado correctamente los protocolos existentes en Europa ante contingencias como la de la nube volcánica, lo que no quiere decir que a la luz de los nuevos datos se pueda analizar si es correcto o no el cierre registrado del tráfico aéreo.

El comandante y vocal de la junta directiva de COPAC, Eduardo Gavilán, ha explicado a la agencia Efe que antes de volar tiene que haber garantías de que existen unos "niveles aceptables de seguridad".



13.34: AENA comunica la suspensión de 145 de los 258 vuelos previstos en Canarias con el norte de Europa

13.30: La Unión Europea y Pakistán posponen la segunda cumbre que tenían previsto celebrar este miércoles en Bruselas, debido a las restricciones en el tráfico aéreo en el continente europeo.



13.21: Iberia programa tres vuelos especiales a Moscú, Viena y Roma para trasladar desde Madrid a los viajeros damnificados.

Para Moscú, saldrá desde Madrid el avión más grande disponible, un Airbus A340-600, que saldrá a las 14,30 horas.

El vuelo especial a Roma, está previsto a las 13,20, llevará a los clientes que este lunes no han podido volar a Milán.

El vuelo hacia Viena está previsto que salga de Madrid a las 13,30 horas.

13.16: Varios aviones militares de la OTAN han realizado vuelos de prueba en puntos no precisados de Europa y han retornado con problemas en sus motores por la ceniza volcánica, según ha informado una fuente diplomática estadounidense.

Los aviones con los que se han realizado las pruebas eran cazabombarderos F-16 y sufrieron "cristalización" de minerales en el interior de los motores, aunque pudieron aterrizar sin problemas en sus bases, ha indicado.

13.11: La aerolínea alemana Lufthansa cancela todos sus vuelos. Por otro lado, la compañía francesa Air France anuncia pérdidas de 35 millones de euros por la crisis y British Airways estima pérdidas de entre 17 y 25 millones de euros.

13.07: La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, ha criticado este lunes duramente a los gobiernos europeos por su gestión de la crisis provocada por la erupción del volcán y ha pedido cambios en el proceso de toma de decisiones.

"Ya hemos ido lo suficientemente lejos en esta crisis para expresar nuestra insatisfacción sobre cómo la han manejado los gobiernos, sin análisis de los riesgos, sin consultas, sin coordinación, y sin liderazgo", ha denunciado el director general de la IATA, Giobanni Bisignani.

12.55: Eurocontrol actualiza en Twitter el estado del espacio aéreo europeo.

12.51: Renfe reforzará sus servicios. Con esta medida, se procurará que los viajeros puedan enlazar por barco, tren o autocar para desplazarse por destinos franceses y británicos.

Además, Renfe trabaja en el operativo que ofrecerá más plazas en sus trenes con destino a Irún/Hendaya y ultima también reforzar los servicios que unen Madrid y Barcelona con París.

12.49: Alemania amplía hasta, al menos, las 02.00 hora local el cierre de sus aeropuertos.

La orden se ha dado con la salvedad de que pueda ser revocada si las mediciones que esta tarde hará un avión del Centro Aeroespacial alemán dan un resultado satisfactorio.

12.46: El primer ministro británico, Gordon Brown, propone que se concedan fondos europeos para compensar a las compañías aéreas y otras empresas de viaje que han perdido millones de euros en ingresos como consecuencia del cierre del espacio aéreo.



12.45: El aeropuerto de Helsinki, en Finlandia, reabierto temporalmente.

12.44: Rumanía reabre 10 de sus aeropuertos, entre los que está el de Bucarest.

12.41: Hungría abre totalmente su espacio aéreo.

12.34: Las nubes de cenizas del volcán islandés llegan a Turquía y las autoridades anuncian el cierre del espacio aéreo de la parte norte del país. Los meteorólogos turcos creen que la nube de cenizas del volcán islandés pude llegar a Estambul, la principal ciudad de Turquía, entre el martes y el miércoles de esta semana.

12.33: Eurocontrol prevé que el 70% de los vuelos en Europa no puedan despegar este lunes.

12.26: La República Checa abre a las 12.00 horas españolas la totalidad de su espacio aéreo, que permanecía cerrado desde el pasado viernes.



12.21: Los ferrocarriles franceses van a proponer 80.000 plazas suplementarias para esta semana en la línea que une París y Londres.

12.10: La erupción y la columna de ceniza comienzan a disminuir, según ha declarado la sismóloga del departamento de geofísica de la Universidad de Islandia, Bryndis Brandsdottir.

12.07: La Autoridad Finlandesa de Aviación Civil ha decidido este lunes abrir temporalmente el espacio aéreo en el sur del país, cerrado por completo desde el pasado viernes.

La medida incluye la apertura de los aeropuertos de Turku y Tampere entre las 11.00 y las 17.00 hora españolas aunque el principal aeródromo del país, el de Helsinki-Vantaa, permanecerá cerrado hasta que mejoren las condiciones.

Con este levantamiento parcial de las restricciones al tráfico aéreo podrá aterrizar, al menos, un avión de la compañía Finnair procedente de Nueva York y a otro de la aerolínea Iceland Air con salida en Reikiavik.

12.06: La aerolínea británica British Airways suspende todas las operaciones que tenía programadas para este lunes con origen o destino en Londres.

En España, esto afecta a sus vuelos desde Madrid y Barcelona.

11.53: La interrupción de la mayoría de los vuelos entre Estados Unidos y Europa por la erupción del volcán en Islandia ha hecho imposible a Marc Gasol llegar a tiempo a España para cumplir con sus primeros compromisos una vez finalizada su temporada en la NBA.

01.51 min La espectacular erupción del volcán Eyjafjajjajokull

11.46: El primer ministro británico, Gordon Brown, anuncia que el Reino Unido ha movilizado dos buques de la Royal Navy, la Marina británica, para traer a casa a sus ciudadanos.

Además, ha acordado en principio con el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el uso de los aeropuertos españoles para traer a los británicos que están en otros continentes.



11.41: Iberia opera con normalidad en todas sus rutas nacionales, incluido el Puente Aéreo, así como los vuelos con América, África, Oriente Próximo, Portugal, Roma y Sur de Italia, Grecia y Estambul, pero ha tenido que cancelar la mayor parte de los programados para los aeropuertos afectados por las restricciones.

Dado que éstas continúan, la aerolínea sigue contratando autobuses para trasladar a los pasajeros en tránsito y hasta ahora han salido 79 con destinos al norte y centro de Europa.

11.38: Un total de 1.261 vuelos en los aeropuertos españoles han sido cancelados hasta las 11.00 horas, de las 5.249 operaciones programadas para este lunes en toda la red. AENA ha destacado que todos los aeropuertos de la red española se encuentran abiertos y "plenamente" operativos, pero recordó que se mantienen restricciones totales o parciales en el espacio aéreo de 19 países europeos.

03.47 min La enviada especial de TVE, Gema García, se ha desplazado hasta la zona de la erupción del volcán en Islandia.

11.25: La mayoría de los países europeos mantendrán este lunes cerrados total o parcialmente sus espacios aéreos, al menos hasta esta tarde.

11.15: La industria turística europea afronta ya pérdidas superiores a los 1.140 millones de euros por el cierre de buena parte del espacio aéreo.

11.00: La Comisión Europea busca soluciones para cubrir el coste económico que está teniendo sobre el sector aéreo el cierre de los cielos europeos a causa de la nube volcánica. Por ello, según ha dicho el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, están "preparados para aprobar un marco de ayudas similar al del 11-S".

10.35: Cinco días después de la erupción, las compañías aéreas han criticado la gestión de los gobiernos de la crisis aérea.