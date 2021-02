El Tribunal Supremo ratifica su decisión de investigar al juez Baltasar Garzón por un supuesto delito de prevaricación al ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, según informan fuentes jurídicas a TVE.

El Supremo rechaza así el recurso de la Fiscalía a la admisión a trámite de la querella por las supuestas escuchas ilegales, al que se había adherido al defensa del juez de la Audiencia Nacional, quien ayer mismo declaró en el Supremo por un presunto delito de cohecho y prevaricación en el cobro de unos cursos en Nueva York a cuenta del Banco Santander.

La querella fue presentada por Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los acusados del caso Gürtel, por considerar que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".

Aunque la querella fue presentada por Peláez, después se adhirieron los abogados José Antonio Choclán, en nombre de Francisco Correa, y Gonzalo Rodríguez-Mourullo, en nombre de Pablo Crespo. En el auto del pasado febrero, la Sala Segunda del Supremo afirmaba que no existían "razones suficientes para excluir con toda certeza la hipótesis de la existencia de los delitos mencionados" en la querella.

"No es descartable que delinquiera"

En un auto, la Sala Segunda del TS explica que la posibilidad de que el juez de la Audiencia nacional cometiera un delito en relación a la intervención de las conversaciones "no es totalmente descartable" en el momento actual e inicial del proceso, lo que impide, dice, el directo archivo de las actuaciones "sin perjuicio del que vaya a ser el resultado final" de las mismas.

No obstante, aclara que esto no significa tampoco "que ya pueda afirmarse la existencia de infracción alguna de relevancia penal", pues no toda irregularidad o decisión incorrecta de un juez supone un ilícito penal, ya que se necesita que concurran otros requisitos como su eventual gravedad, su "rotunda" contradicción con el ordenamiento jurídico y la presencia.

El auto, cuyo ponente es el magistrado José Manuel Maza, asegura que no debe sorprender que sean precisamente los presos del "caso Gürtel" y sus defensores quienes actúen como querellantes y que se atribuyan a sí mismos la condición de víctimas.

Así, señala que "lo cierto e indiscutible" en este momento procesal es la "realidad" de las dos resoluciones de Garzón en las que ordenó las intervenciones telefónicas -de febrero y marzo de 2009-, en las que se centra la posible comisión de los delitos de los que se le acusa.

El Supremo insiste a lo largo del auto en que no es el momento procesal para determinar el posible carácter delictivo de esas conductas por parte del magistrado y considera "ociosas" las alegaciones hechas tanto por la Fiscalía, como por la defensa de Garzón y las acusaciones sobre las consecuencias derivadas de las intervenciones y de la información que se obtuvo en ellas.

En este sentido, reitera que estas consideraciones son "intrascendentes" para lo que la Sala tiene que dilucidar y que el valor probatorio de dichas escuchas no es ni será objeto de las actuaciones del Supremo aunque se llegase a juzgar a Garzón por este asunto.