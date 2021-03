El portavoz del PP en Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado este lunes que los dos concejales 'populares' del Ayuntamiento de Albalá (Cáceres) han presentado un recurso contencioso administrativo en los juzgados de la capital cacereña para que se declare nulo el pleno del pasado 29 de enero en el que se decidió presentar la candidatura de la localidad para optar a la instalación de un Almacén Temporla Centralizado (ATC).



Según ha explicado Hernández, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, 'esta puede ser la manera más eficaz de paralizar de una forma rápida la candidatura' ya que 'si se declara nulo de pleno derecho el acuerdo plenario, no habrá ninguna posibilidad de ser candidata', ha dicho, al tiempo en que ha confiado en que 'el Gobierno de Zapatero desista de tener en cuenta esta candidatura si pesa sobre ella un recurso contencioso', ha aseverado.

Un pleno 'urgente' no justificado

El recurso se fundamenta principalmente en que el pleno del día 29, fecha límite para presentar candidaturas, fue convocado con carácter 'urgente y extraordinario', dos circunstancias que según dijo el portavoz 'popular' 'no están debidamente justificadas', porque el Ministerio de Industria había abierto el plazo para presentar las candidaturas un mes antes y se podía haber hecho.



Ha recordado además que el día antes, el 28 de enero, se había celebrado el pleno mensual ordinario del municipio de Albalá, 'sin que se hubiera hablado ni una palabra de este asunto', matizó, por lo que consideró que 'ni la urgencia ni la extraordinariedad están justificadas'.



La otra irregularidad que según el PP se cometió en el pleno fue que se vulneró el artículo 23 de la Constitución Española porque 'los concejales del PP no pudieron ejercer sus funciones en igualdad de condiciones' ya que carecían de documentación sobre el asunto 'y no tenían datos sobre el tema a debatir en el pleno', por lo que consideró que el voto que emitieron, que fue en contra, 'fue sin conocimiento de causa'.