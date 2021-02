Ciencia al Cubo El nacimiento de perritos fluorescentes, la muerte de una chimpancé calva, qué son las neuronas espejo, el origen de los ojos azules o por qué nos salen canas. De la mano de América Valenzuela, en 'Ciencia al Cubo' pueden escuchar las historias más variopintas sobre temas científicos de actualidad.

El 20 de julio de 1969 el mundo entero sostuvo la respiración mientras Neil Armstrong daba su "pequeño paso para un hombre, y gigantesco salto para la Humanidad" en la Luna. Sin embargo aún hay mucha gente que cree que fue todo una farsa y que el hombre nunca ha pisado el satélite. Por eso, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico lanza un nuevo título de su colección 'Vaya Timo'. El autor es Eugenio Fernández Aguilar, físico y profesor de secundaria en Rota en Cádiz. En 'La Conspiración lunar Vaya timo' desmonta 50 argumentos esgrimidos por aquellos que aseguran que el hombre nunca ha pisado la luna.

Uno de los argumentos más extendidos de los que apoyan la conspiración lunar es el de la bandera: ¿Por qué la bandera de Estados Unidos clavada sobre la superficie lunar ondea? Los conspiracionistas dicen que no puede ondear puesto que en la luna no hay atmósfera y, por lo tanto, tampoco viento.

“La NASA colocó un travesaño en la parte superior de la bandera para que no cayera“

La respuesta de Fernández Aguilar es bien sencilla: La bandera, efetivamente, no ondea. La NASA era consciente de ello y colocó un travesaño en la parte superior de la tela para que no cayera. Y para que no quedara tiesa y no quedara fea la hicieron de un material que se moldeaba para dar precisamente la impresión de que estaba ondeando.

Otro de los argumentos que esgrimen aquellos que dicen que el hombre nunca ha pisado la Luna y que todo es un montaje es el siguiente. Dicen que alguien debió grabar las imágenes del descenso de Neil Armstrong, alguien que ya estaba allí, algún operario que estaba en un plató.

El autor explica esto de una forma muy divertida. Dice: "¿Tan difícil es pensar que había una cámara en el exterior del módulo colocada y pensada especialmente para grabar ese momento?".

Estaba situada en la escalerilla de ascenso y descenso del módulo. ¿Cómo Estados Unidos no iba a grabar ese momento histórico?