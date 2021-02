Con la llegada del Motorola Milestone de la mano de Orange, del HTC Legend con Vodafone y del HTC Desire en las próximas semanas, desde el mes de abril ya se podrá disfrutar de la versión 2.1 de Android en España. La última versión del sistema operativo para móviles de Google vio la luz a principios de años con el Nexus One.

Incorpora muchas mejoras y novedades respecto a las versiones vistas anteriormente, tanto en cuanto a funcionalidades como en el aspecto estético. Sin embargo, como ya sucedía en versiones anteriores, Android 2.1 no es igual para todos.

En cada teléfono Android se podrán ver y disfrutar o no unas u otras características en función de la ubicación geográfica y del modelo de teléfono utilizado. Por ejemplo, algunas de las funciones más interesantes incorporadas en Android 2.1 no están disponibles en la versión en español -ni en ninguna otra distribución de Android que no sea la desarrollada para EE UU.-, como por ejemplo el dictado por voz, que permite introducir texto dictándolo en cualquier campo de texto del teléfono.

De este modo es posible marcar un número de teléfono, redactar mensajes de correo electrónico o un SMS o realizar búsquedas simplemente dictándole las palabras al teléfono.

Tampoco estará disponible la función de Google Maps que permite utilizarlo como navegador GPS, con indicaciones de voz exactamente igual que con un navegador GPS convencional. Al menos no de forma oficial, ya que en algunos modelos Android es posible acceder a esta función a través de la aplicación gratuita Nav Launcher, disponible en la tienda online de aplicaciones de Android.