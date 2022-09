El tribunal de apelaciones de Irlanda del Norte comenzará este viernes a estudiar el recurso del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos contra la decisión del juzgado de primera instancia de Belfast de dar luz verde el pasado 1 de marzo a su extradición a España.



El abogado del que fuera responsable del "comando Madrid" de ETA en los años 80, Edward Fitzgerald, ya anunció entonces que recurriría la decisión del juez Thomas Burgess -algo que ocurrió una semana después-, al tiempo que adelantó que sus alegatos girarán en torno al "estado de salud de su cliente".



La Justicia española quiere interrogar a De Juana para averiguar si fue el autor de una carta leída por una mujer en el homenaje que se le rindió en agosto de 2008 en San Sebastián tras salir de la cárcel y en el que no estuvo presente, cuyo contenido podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo.

Su defensa apela a los problemas de salud

El ex preso etarra se ha negado a prestar declaración en Madrid porque, según él, no existen evidencias que demuestren que escribió la misiva, aunque Burgess le recordó en su fallo que, de haber colaborado, podría haber tenido acceso a las "pruebas" de la Fiscalía y demostrar, como sostenía su defensa, la fragilidad del caso.



El juez también afirmó que no halló evidencias que demuestren que la Justicia española se dejará influir por las demandas de grupos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), cuya "legítima" protesta llevó a las autoridades a iniciar una investigación y emitir la orden europea de detención contra De Juana.



Fitzgerald había pedido que se considerara también el estado de salud mental de su cliente ante la posibilidad de afrontar otro periodo de encarcelamiento, después de que De Juana, según explicó en otra vista un experto forense de la defensa, presentase síntomas de depresión y no descartase la posibilidad del suicido a través de otra huelga de hambre.