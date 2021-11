El ex presidente del Govern Jaume Matas ha llegado a primera hora de este martes al juzgado, donde estaba citado a las 9.00 horas, para declarar ante el juez que instruye el caso Palma Arena, José Castro, como imputado por nueve delitos, informa RNE. Ha llegado acompañado de su mujer, Maite Areal, que también debe testificar y entre una gran expectación mediática.

En las puertas del juzgado, además de esperarle unos 70 periodistas, a los que sólo les ha dirigido un "buenos días", le aguardaban un grupo de ciudadanos que le han abucheado y han exhibido pancartas en su contra, informa TVE.

Matas debe responder sobre las decisiones adoptadas durante la construcción del velódromo palmesano y que derivaron en el presunto desvío de más de 50 millones de euros públicos, así como acerca de su incremento patrimonial supuestamente ilícito durante su segunda etapa como máximo mandatario de la Comunidad balear. No obstante, la jornada de este martes se centrará en el incremento del patrimonio y la de mañana miércoles en la construcción del Palma Arena, informa RNE.

Una jornada en la que también han sido emplazados a declarar el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, y el que fuera conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Matas y presunto testaferro de éste, Bartomeu Reus, todos ellos como encausados dentro de este procedimiento que suma más de 40 imputados. Entre ellos, ex altos cargos del PP, empresarios, constructores y proveedores que participaron en las obras de la considerada infraestructura estrella de los 'populares' durante la pasada legislatura (2003-2007).

El abogado de Matas, Rafael Perera, ha asegurado en RNE que "no existe ninguna relación de causalidad" entre el presupuesto "que realmente se desbordó" del Palma Arena y el patrimonio del ex president balear.

Perera ha defendido la inocencia de su cliente, ha pedido respeto a la presunción de inocencia y ha reclamado que se deje hablar a Matas, "que hace 15 meses que está pidiendo a la Justicia que le permita hablar".

Las comparecencias ante el juez han comenzado pasadas las 09.00 horas con Fernado Areal, tras el que declarará Bartomeu Reus, luego Maite Areal y por último el propio Matas, en una jornada que se prevé que sea larga.

Su llegada este lunes a Palma ha causado gran expectación mediática. Una veintena de periodistas le esperaban en el aeropuerto. El decano de los Juzgados de Palma ha decidido establecer un dispositivo especial de seguridad según el cual el ex presidente y el resto de imputados accederán a pie al edificio judicial por la puerta trasera.

La de Matas, sin embargo, está prevista como la comparecencia más esperada en el marco de la instrucción del caso por cuanto han arrojado ante el juez imputados y testigos en referencia a la vinculación del ex dirigente 'popular' con las presuntas irregularidades cometidas a lo largo de la construcción del pabellón deportivo y con el tren de vida que llevó durante el pasado mandato , una forma de vivir que, de acuerdo a las investigaciones, no se corresponde con los ingresos que obtenía.

La dirección nacional del partido popular ha dicho a través de la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, que " le gustaría" que el ex presidente balear "pudiera demostrar su inocencia ".

Hasta 30 años por nueve delitos

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 atribuye al ex ministro de Medio Ambiente un total de nueve tipos penales: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, un delito fiscal y otro electoral, castigados con penas que pueden alcanzar los 30 años de prisión.

Es por todo ello que, después de que el ex presidente perdiera las elecciones en 2007 y con ello su condición de aforado, el magistrado podría solicitar medidas cautelares contra el inculpado en caso de que así lo soliciten la Fiscalía anticorrupción o la acusación particular tras la declaración que lleve a cabo el ex jefe del Ejecutivo, que prevé prolongarse durante dos o tres días.

Está previsto, además, que Matas sea interrogado en el marco de la pieza abierta en relación a la presunta financiación irregular del PP durante los últimos comicios autonómicos y municipales.