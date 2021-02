El máximo comandante militar de los talibanes, el mulá Abdul Ghani Baradar, fue detenido hace unos días en la ciudad paquistaní de Karachi en una operación conjunta de las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos y Pakistán, según informa el diario The New York Times citando fuentes del Gobierno norteamericano. Un portavoz de los islamistas ha desmentido la noticia.

Según el periódico, se trata de la detención más importante realizada desde el inicio de la guerra en Afganistán, ya que a Baradar se le sitúa como el número dos en el escalafón talibán, sólo por debajo del mulá Muhamad Omar.

El diario dice que tuvo conocimiento de la noticia el jueves, pero no la ofrecido hasta ahora a requerimiento de la Administración Obama. Después, otros medios han confirmado la información de fuentes en Washington no identificadas, según las cuales el líder fue detenido está siendo interrogado por la inteligencia estadounidense y paquistaní.

Este arresto coincide con la ofensiva que ha emprendido la OTAN en el sur de Afganistán, considerada la mayor contra los islamistas en estos ocho años.

Aunque oficialmente no tiene mandato para operar en Pakistán, EE.UU. lleva a cabo regularmente bombardeos en la Provincia Fronteriza del Noroeste, una zona montañosa que sirve de refugio a los talibanes a los combate por tierra en la vecina Afganistán. Pero la última operación, según las fuentes, fue excepcional: Karachi, en el sur, es la ciudad más poblada y capital financiera del país.

Los talibanes lo desmienten

Los talibanes afganos han desmentido esta información, que han calificado de "falsas e infundadas". "No está en Pakistán sino ocupado en la yihad (guerra santa) en Afganistán", según ha asegurado un portavoz del movimiento insurgente, Muhammad Yousuf Ahmadi.

Ahmadi calificó la noticia, publicada por el diario norteamericano The New York Times, de "propaganda de Estados Unidos y sus aliados para crear preocupación en las mentes de los talibanes. Sin embargo esa propaganda no tendrá éxito".