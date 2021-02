La salida de la crisis económica es el gran reto al que se enfrenta la comunidad Internacional. Europa no se queda atrás y para ello busca planes de futuro que la fortalezcan. Es la llamada Estrategia 2020 que intentará conseguir una economía sostenible que genere empleo.

Es la idea con la que ya trabajan los Jefes de Estado y de Gobierno que debe estar culminada de cara al Consejo de Jefes de Estado del mes de Junio. Es por tanto tarea de la presidencia española capitanear un diseño que permita olvidar la fallida estrategia Lisboa 2010.

Asunto del que hablamos con Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en Madrid, en la entrevista concedida a RTVE.es en su despacho y en la que también abordamos el desarrollo institucional del Tratado de Lisboa.

Un cambio temático que se producía a raíz de una llamada telefónica de una Presidenta regional para tratar asuntos relacionados con Haití.

Pregunta (P) - Hemos visto ya el nuevo diseño institucional Europeo. Además quieren una sola voz en el exterior, pero son muchas las críticas que han surgido en torno a la actuación de los 27 tras el terremoto de Haití.

Francisco Fonseca (F.F.) - Los 27 está trabajando de manera conjunta para coordinar el envío de ayuda humanitaria a la población haitiana. En un primer momento se desbloquearon tres millones de euros, y hay disponibles más de 200 millones para la reconstrucción del país. Es en ese punto en el que debemos centrar todos los esfuerzos ahora. Además se va a enviar una pequeña fuerza europea que, junto a los 10 mil soldados estadounidenses, ayuden a restablecer el orden en el país.

P - Haití ha logrado durante unos días conmocionar al mundo entero, y ha eclipsado el que hasta ahora venía siendo el gran tema en los medios de comunicación: la crisis económica. ¿Estamos saliendo ya de ella y lo hemos hecho coordinamente como pide España?

F.F. - Todos los indicadores muestran que Europa ha dado una respuesta general a la crisis. De hecho se ha actuado en varios frentes a la vez. Por un lado el Banco Central Europeo ha aplicado una política montearia eficaz. Moduló la emisión de papel moneda sin que se llegase a un exceso de circulación. Además bajó los tipos de interés para evitar la recesión.

“El avión de la economía se ha estabilizado. Ahora hay que tomar altura“

A esto hay que sumarle que el Banco Central, el Consejo Europeo y la Comisión dieron luz verde al mecanismo de barra libre para que no cayeran instituciones de crédito. Esto ha funcionado, ningún banco ha caído -salvo excepciones- y la fortaleza del euro frente al dólar se mantiene.

Conviente también recordar que todas las decisiones que se estudian en el G-20 han sido propuestas por Europa, sobre todo en materia de regulación. Y además, desde el punto de vista socio-político, en este año y medio ha habido flexibilidad para permitir -no de manera descarada- algunas ayudas estatales para proteger la industria. Algo que han hecho Francia y Alemania. Pero también para incurrir en endeudamiento superior al permitido en Maastricht como ha hecho España.

P - Ahora que habla de ese déficit español, recuerdo que Bruselas ha abierto un procedimiento por gastar demasiado en las cuentas públicas y debe corregirlo antes de 2012. ¿Llegaremos?

F.F. - Tenemos que esperar, pero hay margen suficiente para llegar de aquí a 2012 a reducir el déficit. O por lo menos a demostrar que se está trabajando en ello y que con algo de ayuda europea puede lograrse. Hay un margen muy amplio para entenderse, incluyendo una disminución creíble de la deuda que, a lo mejor, requiere en el último minuto de una moratoria. Pero lo importante es demostrar que se está reduciendo el déficit.

Le voy a poner un ejemplo: el actual Presidente del Consejo, Van Rompuy, era el ministro de hacienda belga entre el 93 y el 99. Fue él quien convenció a las instituciones europeas de que Bélgica estaba reduciendo la deuda pública. Lo hizo mientras Maastricht le pedía tener un déficit que no superara el 60 por ciento del PIB y en el 93 era del 149 por ciento. Seis años más tarde estaba a poco menos del 70 por ciento y Bélgica entró en el euro.

Lo importante es la curva. Eso es lo que le falta al Gobierno español, pero también a otros muchos como el griego.

P - Precisamente esa situación de déficit unido a los casi cuatro millones de parados, han hecho que surjan voces muy críticas sobre la idoneidad de España para liderar este proceso. ¿Están justificadas?

F.F. - Voy a ser claro y se lo diré de una manera transpartidista. España tiene una gran ventaja, porque tenemos una amplia administración muy bregada en asuntos europeos. Son los llamados "trinitarios", que han trabajado con las administraciones del PSOE y del PP. Todos ellos están muy preparados. Puedo decirle, además, que llevo 23 años como funcionario en Bruselas, y simpre he estado muy orgulloso de cómo España ha dirigido las presidencias. Luego la clase política extraerá sus conclusiones.

P - Vamos que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Pero me refería no sólo al trabajo de la presidencia, sino también a la capacitación para lidiar con la crisis.

F.F. - Los indicadores económicos muestran que todos estamos saliendo de la crisis. Hay una imagen de Joaquín Almunia que creo refleja bien lo que está ocurriendo. Dice que estamos en un avión cuya cabina se despresurizó y estábamos en caída libre. Ahora ya no ocurre eso. El avión se ha estabilizado y hay que volver a tomar altura. Aunque claro, el ángulo y la velocidad diferirá de cada uno.

“El made in Europe debe ser la innovación“

No es lo mismo un Estado con una gran capacidad exportadora y política industrial como la alemana, que una basada en los servicios como la española. Pero oiga, es que a lo mejor lo bueno para unos, sirve como enganche para los otros.

P - Esa recuperación debe culminar con la Estrategia 2020 que lleve a una economía sostenible. ¿Qué objetivos se marcan?

F.F. - Es importante reflexionar sobre ellos, aunque están un poco manidos ya. La economía europea debe estar basada en el conocimiento y la innovación. Debemos basar nuestro sistema en una economía donde el valor añadido de lo que producimos nos haga competitivos en el contexto internacional. Para ello debemos apostar por la innovación y la educación.

Europa no puede competir con China o India en productos básicos. Ensamblar un coche en India será siempre más barato allí que en Europa o Estados Unidos. Nuestro cometido en la comunidad mundial es la innovación.

No se olvide de que somos una sociedad en declive demográfico y necesitará mucha mano de obra de la emigración. Por eso necesitamos que el sistema educativo nos permita tener como Made in Europe la sofisticación de nuestra economía.

P - Y para conseguir esos objetivos ya hay una hoja de ruta prefijada que debe terminar en el mes de junio. ¿Qué pasos van a darse ahora?

F.F. - El 11 de febrero tenemos una reunión informal del Consejo. En ella los señores Van Rompuy y Barroso (presidentes del Consejo y la Comisión respectivamente) van a presentar sendos informes. A finales de febrero la Comisión presentará una comunicación formal que se discutirá en el Consejo de Primavera en el mes de marzo. De ahí saldrán conclusiones políticas y en el Consejo que se celebre en junio habrá un plan formal.

“La dimisión de Jeleva es una mala y una buena noticia al mismo tiempo“

Oiga, no será al cien por cien lo que quiere España, el señor Van Rompuy o el señor Barroso, pero creo que es bastante realista.

P - Permítame que vuelva a las ayudas al sector financiero. ¿Cuándo hay que retirarlas? Decía el otro día en "Los Desayunos" de TVE Joaquín Almunia que quizá a finales de 2010 puedan empezar a retirarse.

F.F. - Lo ha dicho el señor Trichet, también Rodríguez Zapatero y también la Comisión. Hay que empezar a retirar los estímulos económicos ya. Hay que hacerlo de manera ordenada, y debe hacerse además en este ejercicio. Lo normal es que se haga antes en Alemania que en España o Grecia.

Hoy es importante que el Gobierno griego presente un plan de saneamiento serio. Y no empezar a ir cada uno por su lado. ¿Cuándo se van a empezar a quitar? Bueno, pues oiga, respecto a los umbrales que la Comisión va a aceptar en el porcentaje del dinero que se puede destinar al sector bancario, todavía no hay acuerdo. Pero si se empieza a hablar ya, es que empieza a ser algo que se plantea todo el mundo.

P - De acuerdo, empezamos a retirar ya las ayudas económicas pero los bancos han recibido dinero público para salvar los muebles. ¿Hay que gravar a las entidades financieras para recuperar el dinero?

F.F. - El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de hacerlo. Tienen que devolver el dinero que se les ha prestado, y hay que establecer mecanismos para que lo hagan. Puede ser con un gravamen que recupere la inversión pública, o bien mediante algo más complejo como la famosa Tasa Tobin.

Obama ha abierto el debate de manera pública, pero también lo ha hecho el presidente francés, Sarkozy. Es uno de los temas de discusión central. A buen seguro que éste será uno de los temas centrales de la próxima reunión del G-20 y el segundo paso debe ser establecer un nivel de sanciones de control a nivel bancario internacional.

No sé cuál será la solución concreta, pero está claro que algo hay que hacer.