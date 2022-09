El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha dicho partidario de prorrogar la ayuda de 420 euros para los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio, aunque no para quienes ya se hayan acogido a esta medida, más allá del 15 de febrero, cuando finaliza la aplicación del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción.

Al término de su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Trabajo, Corbacho ha declarado a los periodistas que las causas por las que el Gobierno decidió tomar esta medida -la crisis económica- no han desaparecido e incluso "tímidamente han empeorado", por lo que no sería "razonable" no volver a prorrogar la ayuda.

01.45 min El PP critica a Corbacho

No obstante, ha precisado que eso no significa que se mantenga para las mismas personas que la percibieron y que quienes estaban acogidos a esta ayuda, que ya no la tienen, y además no están en el mercado laboral, deben ir a las rentas de inserción social que otorgan las comunidades autónomas, en opinión de Corbacho.