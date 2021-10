La presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, asegura que "ni Javier Arenas, ni nadie, impedirá que se abra un expediente al alcalde de Yebra" (Guadalajara), Juan Pedro Sánchez, que esta semana aprobó en pleno, con su voto y el de los cinco concejales del PP, la candidatura del municipio para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Así lo ha manifestado Cospedal, en declaraciones al diario El Mundo, que recoge Europa Press, tras las afirmaciones realizadas esta semana por el presidente del PP andaluz, señalando que el PP no iniciaría ninguna acción disciplinaria, después de conocerse que el PP de Guadalajara había iniciado el trámite para abrir un expediente al primer edil de Yebra y los concejales 'populares' por este hecho.

Las palabras de la líder del PP corroboran lo señalado ayer por el secretario regional del PP, Vicente Tirado, que, preguntado por ese expediente, indicó que "se tiene que instruir por el órgano competente que es el Comité de Derechos y Garantías, y ahí absolutamente nadie tiene que interferir, porque es un órgano independiente", en referencia también a las palabras de Arenas.

No obstante, Tirado aclaró que abrir un expediente no supone que vaya a llegar a una u otra conclusión y reiteró que "daremos curso a lo que ha incoado el PP de Guadalajara, como no puede ser de otra forma, porque somos garantistas y respetuosos con todos los procesos".