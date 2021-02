El ex presidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, en 'Los Desayunos' de TVE, ha augurado que España alcanzará este año los cinco millones de parados "de forma inevitable", lo que considera una "inmensa tragedia para España".

Aznar se ha mostrado muy crítico con la política económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha considerado que fue "un error" el que paralizara las reformas económicas, negara la crisis y tomara otras decisiones que han "agravado" la crisis, a la vez que ha definido a España como "la mayor fábrica de parados de Europa, sin parangón".

Ha rechazado las voces que culpan a su Gobierno de sentar las bases de la crisis, por fomentar el sector de la construcción, y ha opinado que "algo mejoró" cuando se redujo el paro del 25% al 10% y se crearon cinco millones de empleos y ha subrayado que España es "menos próspera" hoy que cuando dejó el Ejecutivo, "pues hay 150 euros per cápita menos que en 2004".

El ex presidente ha dicho que es "absurdo y un dislate" el que con 4,5 millones de parados "todavía haya gente que se niega a hablar de que es necesaria una reforma laboral", aunque ha evitado decir que esté a favor del abaratamiento del despido.

Sobre los intentos de ETA de atentar contra él con misiles hasta en tres ocasiones en la campaña de las autonómicas vascas en 2001, el ex presidente ha dicho ser afortunado por "ser superviviente a misiles fallados y coches bomba" y ha dicho que cuando Rubalcaba le llamó para comunicárselo se lo tomó "con tranquilidad razonable y con la alegría íntima de que la cosa no funcionase".

Tras criticar lo hecho durante los primeros cuatro años de mandato de Zapatero en este campo y permitir la vuelta de ETA a las instituciones, ha elogiado que ahora "hagamos lo que tenemos que hacer" y "no volvamos a perder el tiempo".

"Es un hecho absolutamente gravísimo que un Gobierno sea sospechoso de alertar a ETA y evitar una detención policial", ha afirmado el ex presidente, quien ha insistido que es "muy difícil creer" que los altos mandos de la Policía "actúen autónomamente respecto del Gobierno".

Faisán: "No creo que un mando policial actúe al margen de criterios políticos"

Sobre el "caso Gürtel", ha señalado que "no le preocupa de ese tema nada más que la Justicia actúe" y que "ponga en su sitio" a los que "se han aprovechado del PP".

Tras recalcar que no participa en las decisiones de su partido desde 2003, ha asegurado que "sin ninguna duda" volvería a designar a Rajoy como su sucesor.

Sobre el debate de la sucesión de Zapatero , Aznar ha recordado que él abandonó la Presidencia al concluir su segundo mandato: "Dije que estaría ocho años y estuve, y Zapatero, estando en la oposición, dijo que estaría ocho. Vamos a ver cuántos está y si lo cumple o no", ha dicho.

En este sentido, ha garantizado que "no moveré un dedo" por retornar a la política, aunque ha dicho que se "preocupa" por los temas de actualidad nacional e internacional y que es natural que sus opiniones se escuchen.

Sobre una hipotética vuelta a la política, Aznar ha afirmado que su tiempo político "ya se fue" y ha asegurado que "no tengo el más mínimo interés, ni tentaciones ni ambiciones de volver a la política", aunque ha reconocido que hay gente que se lo pide.

"No tengo el más mínimo interés en volver a la política"

Después de defender que "hay que cumplir la ley, que dice que hay que empadronar", el ex presidente ha rechazado que se compare Vic con Torrejón de Ardoz, porque en la localidad madrileña "no se han negado a empadronar".

Para el ex presidente del Gobierno, la nueva generación de Estatutos de Autonomía "no ha sido una buena idea" y cree que "algunos de ellos rebasan claramente los marcos constitucionales". Además, ha calificado de "escándalo" y "dimisión grave" el que "un presidente diga que va a respetar lo que apruebe un parlamento autonómico", en alusión a Zapatero.

Obama: "Ahora es parte del problema, no de la solución"

En política internacional, además de arremeter contra el papel de España al frente de la Presidencia de la UE, ha hecho una valoración negativa del primera año de mandato de Barack Obama al apuntar que "ahora es parte del problema, más que parte de la solución" porque la gente no piensa que vaya a solucionar los problemas de EE.UU.

También ha reiterado que no se arrepiente "en absoluto" de haber contribuido a "derrocar" a Sadam Hussein en Irak, como tampoco de haberlo hecho "con Milosevic y los talibanes", a la vez que ha subrayado que "España no envió ni un sólo soldado a ese conflicto que no estuviese bajo el mandato de la ONU".