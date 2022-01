Ha sido un terremoto político, un vuelco insospechado hace sólo dos semanas. El Estado de Massachusetts ha elegido al republicano Scott Brown como senador para sustituir al difunto Ted Kennedy. "El escaño es del pueblo, no de la familia Kennedy", ha recordado Brown. Y el pueblo ha acudido en masa a votar, a pesar de la nieve y el frío. Obama se ha apresurado a felicitar al ganador.

Ha ganado por cinco puntos de ventaja. Es un regalo envenenado para Obama. Justo cuando cumple un año en la Casa Blanca. Un único escaño en el corazón Demócrata del país, en un Estado que no votaba republicano para el Congreso desde 1972, pero capaz de trastocar la agenda política del Presidente. Un serio aviso de lo que se avecina.

Es la constatación en las urnas de que Obama ha perdido 20 puntos de apoyo popular en 12 meses, según la media de las encuestas que elabora Pollster, sólo comparable al desplome de Reagan en los años 80. La mayoría de los estadounidenses le suspende. Valoran su persona pero repudian su desempeño profesional en áreas clave como la reforma sanitaria o la política económica. Es la factura de la crisis y la ambición excesiva de Obama, según decían los electores.

La reforma sanitaria pende de un hilo

La victoria de Scott Brown quita a los Demócratas los 60 escaños en la Cámara Alta. Es la cifra mágica, la mayoría antifilibusterismo, la que permite sacar adelante la reforma sanitaria sin el apoyo de la oposición. Pero no tiene por que ser fatal. Hay planes B, aunque todos son malos salvo que consigan atraer a sus filas a la senadora republicana por Maine, Olympia Snowe. Aún así, ninguno cuenta con la reacción probable de muchos congresistas ante el varapalo de Massachusetts: si el pueblo rechaza la reforma -el 48% frente al 35% que la apoya-, es mejor recular.

La alternativa más directa es que la Cámara de Representantes haga de tripas corazón y dé luz verde al proyecto que aprobó el Senado la pasada Nochebuena. Al fin y al cabo, las versiones de las dos cámaras son similares, aunque no idénticas: la del Senado sólo cubre a 31 millones de norteamericanos sin seguro y carece de opción pública.

Los Demócratas también podrían intentar que el Senado votara el texto armonizado antes de que Brown tome posesión. Eso sería un escándalo político y podría desencadenar una batalla legal impresentable con el interino, Paul Kirk Jr. Y por último, cabe la posibilidad de recurrir al procedimiento de "reconciliación presupuestaria". Su aprobación sólo requiere 51 votos, pero probablemente implicaría recortar el alcance de la reforma.

No es extraño pues que Obama estuviera el martes "sorprendido y frustrado", según declaró su portavoz, Robert Gibbs. No es extraño que los Demócratas empiecen a tirarse los trastos a la cabeza: la candidata demócrata, Martha Cloakley, reprocha a Washington que no le haya facilitado ayuda y apoyo financiero. El asesor de Obama, David Axelrod, ha replicado que la habrían prestado mucho antes si se la hubieran pedido y ha dejado caer la pésima campaña que realizó la candidata en Massachusetts.