22:55 Se cuple exactamente una semana desde que el martes 12 de enero temblara la tierra en Haití. La narración sigue aquí.

21:49: El Gobierno de Haití anuncia un balance provisional de 75.000 muertos, 250.000 heridos y un millón de personas sin hogar



21:47 "Los equipos de rescate españoles se van de Haití con tristeza porque saben la gran tragedia que dejan tras ellos", asegura la enviada especial de TVE a Haití, Teresa Rodríguez, quien explica que todos los equipos españoles desplazados a Haití para rescatar a supervivientes volverán a España entre hoy y mañana saben que ya apenas hay esperanzas de encontrar a alguien con vida entre los escombros.

21:38 "Un ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas y del reparto indiscriminado de ayuda es el incidente que hemos vivido esta tarde cuando una avalancha de haitianos han asediado a un camión de ayuda humanitaria", relata la enviada especial de TVE a Haití, Almudena Ariza, quien ha presenciado la desesperación de la población por llevarse algo a la boca y las situaciones de violencia que esa misma desesperación genera.

02.17 min No ha sido una tarea fácil porque los empujones para acceder a esa ayuda han sido constantes.

Además, Ariza y su equipo han estado en uno de los pocos orfanatos que han quedado en pie en Puerto Príncipe, donde les han explicado que en los próximos días esperan una auténtica llegada masiva de huérfanos ya que, aunque no se atreven a dar cifras, hasta un millón de niños podrían haber perdido a sus padres.

20:44 Las tropas de EE.UU. y Canadá que llegarán a Haití en los próximos días no patrullarán las calles ni se ocuparán de la seguridad, sino de escoltar las operaciones de distribución de alimentos, según la MINUSTAH.

20:22 "La distribución de ayuda humanitaria ha comenzado de manera muy limitada en algunos barrios de la capital, y en otros brilla por su ausencia", explica el enviado especial de RNE a Haití, Fran Sevilla, quien asegura que los organismos internacionales no reparten ayuda en algunas áreas de Puerto Príncipe por considerar que "no hay condiciones de seguridad".

En el Palacio Presidencial se han instalado las tropas estadounideneses, pero "no patrullan las calles ni lo van a hacer porque se van a limitar a proteger a algunos convoyes", subraya. Además, los saqueos se suceden en el centro de la ciudad, ante la falta de lo más básico.

02.00 min La ayuda internacional empieza a llegar pero se limita a zonas seguras, ignorando los barrios conflictivos de Puerto Príncipe.

20:17 La Policía Nacional confirma de manera oficial la muerte de la subinspectora Rosa Crespo Biel tras el análisis de huellas dactilares. Crespo, de 47 años, casada y con dos hijas, es ya la tercera víctima mortal española en el seísmo que ha devastado Haití.

01.13 min Su cuerpo estaba en el edificio de Naciones Unidas que se desplomó.

19:40 EE.UU. acondicionará otras dos pistas de aterrizaje, una en Haití y otra en la República Dominicana, con el fin de mejorar la llegada de ayuda para los damnificados por el terremoto. Los dos aeropuertos alternativos comenzarán a usarse en 24 ó 48 horas para aliviar la presión sobre Puerto Príncipe. Hasta ahora en la capital sólo hay una pista operativa, lo que limita el número de vuelos que llegan a la ciudad y dificulta la coordinación para repartir la ayuda.

18:38 "Hay cientos de personas agolpadas frente a los surtidores de las gasolineras, sin policía que controle la situación", relata la enviada especial de TVE a Haití, Almudena Ariza, quien explica que los propios periodistas tiene problema para acceder al carburante y que, por ello, se están desplazando en moto por la ciudad.

A pesar de que los soldados de EE.UU. han comenzado a repartir miles de paquetes de ayuda humanitaria, la distribución de agua y alimentos es muy escasa y, según Ariza, los haitianos "hacen colas ante las embajadas, ante las sedes de las ONGs, ante los camiones cisterna" para conseguir comida, agua o medicinas.

18:34 El Comité Internacional de la Cruz Roja llega por primera vez a los supervivientes del terremoto fuera de Puerto Príncipe. Colaboradores de la organización han podido desplazarse hasta Léogane, a 60 kilómetros al oeste de la capital, donde el terremoto ha causado una gran destrucción y sus habitantes "necesitan con urgencia recibir asistencia", ha confirmado el coordinador de salud de Cruz Roja en Haití.

18:14 La ONU informa de que se han recaudado más de 1.200 millones de dólares (unos 850 millones de euros) para ayudar a Haití. Estos fondos provienen de países, particulares, empresas y la partida de emergencia proporcionada por Naciones Unidas.

18:11 EE.UU. da prácticamente por concluida la fase de rescate de supervivientes y, a partir de ahora, espera que pueda comenzar la reconstrucción del país.

17:27 "No llega nada de ayuda humanitaria. No me he encontrado un sólo convoy que la reparta", enfatiza Fran Sevilla, el enviado especial de RNE a Haití, que explica la frustración que siente la población haitana al no recibir ni agua, ni alimentos, ni medicinas.

"Los haitianos con los que hablo por la calle están desesperados y me piden que llame a alguien que les pueda ayudar, pero yo lo único que puedo hacer lo que hago: contaros que la ayuda no llega", subraya.

10.49 min La ayuda que no llega

En la primera semana tras el terremoto todos los esfuerzos han estado centrados en el rescate de los supervivientes pero, a partir de ahora, se espera que la distribución de agua potable y alimentos se haga efectiva.

17:10 Concierto solidario en la sala Sol de Madrid el próximo jueves para recaudar fondos para el pueblo haitiano. Participarán, entre otros, Amaral, Nacho Vegas, Remate, Carlos Tarque, Rubia y Josu García o Zoo. Las entradas se pondrán a la venta a un precio de 5 euros, aunque los asistentes podrán además depositar voluntariamente donativos en una urna. Intermón Oxfam canalizará los fondos que se recauden.

16:59 Cruz Roja suspende la distribución de ayuda no alimentaria en Haití debido a la "tensa atmósfera" que se vive en la capital, aunque espera poder reanudar sus actividades en los próximos días.

16:38 El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado el envío de 3.500 "cascos azules" adicionales para ayudar a mantener el orden y proteger a los convoyes humanitarios en Haití.

16:06 Primeras reacciones en contra del despliegue de militares estadounidenses en el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe. "Es una ocupación. El palacio es nuestro poder, nuestra identidad, nuestro orgullo", afirma el haitiano Fiodor Desanges, refiriéndose a la llegada de 50 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada de EE.UU. que han aterrizado en, al menos, cuatro helicópteros.

15:44 España enviará este sábado a Haití un buque-hospital para auxiliar a las víctimas del terremoto. El "Castilla" zarpará desde la base de Rota con una dotación de varios quirófanos y hasta 80 camas de hospital. En el viajarán 450 militares, entre médicos, personal sanitario y también una unidad de ingenieros zapadores para las tareas de reconstrucción.

15:40 Soldados estadounidenses aterrizan en el Palacio Presidencial de Puerto Príncipe, en ruinas tras el terremoto, como parte de los esfuerzos de emergencia desplegados en el país.

15:31 "El principal temor que vive ahora Haití es el riesgo de epidemias", subraya Antonio Parreño, uno de los enviados especiales a Haití.

Siete días después del terremoto, los cadáveres se encuentran en avanzado estado de descomposición, lo que junto a las altas temperaturas, hace que se incremente el riesgo de contagio de enfermedades.

Además, en las calles de Puerto Príncipe, "hay un constante ir y venir de haitanos que intentan enterrar a sus muertos en los cementerios", relata.

15:20 "Los equipos de rescate han estado trabajando en el lugar en el que se pensaba que podía estar Rosa y la han encontrado entre los restos de su despacho y la escalera", explica Teresa Rodríguez, enviada especial de TVE en Haití.

No sólo los militares de la UME, sino también otros equipos de rescate españoles han trabajado intensamente para encontrar a la subinspectora. Un compañero la ha identificado, pero todavía hay que esperar al resultado de las pruebas genéticas.

03.22 min Un equipo de la Unidad militar de Emergencias ha encontrado un cuerpo que, según todos los indicios, es el de la subinspectora de policía Rosa Crespo Biel, de 47 años, desaparecida tras el terremoto de Haití, hace una semana. El cadáver estaba sepultado bajo los escombros del edificio del cuartel general de la ONU en Puerto Príncipe. Allí ha estado un equipo de TVE

14:52 El ministro de Exteriores de Canadá ha informado de doce muertos y 699 desaparecidos (ayer anunció un número mayor, 849).

14:50 La ONG Save the Children ha mostrado su preocupación acerca de la seguridad y la salud de los niños, por lo que ha comenzado a establecer espacios seguros para los más pequeños en los refugios y campamentos, donde podrán jugar y recuperarse del sufrimiento soportado tras el seísmo.

14:24 "Nuestros empleados locales han perdido la casa y algún ser querido, y cuando salen de aquí duermen en la calle como otros miles de personas, y luego se presentan aquí a las 8 para empezar su jornada laboral", según Óscar Serrano, uno de los especialistas de emergencias que Acción contra el Hambre ha enviado a Puerto Príncipe.

14:13 Los marines de EE.UU. comprueban que no hay riesgo de hundimiento en el puente de Puerto Príncipe. Ante la imposibilidad de transitar por las carreteras, mucha de la ayuda llega por mar.

14:10 El Gobierno de Haití reconoce que no tiene capacidad para repartir la ayuda internacional que esta llegando.

14:07 La enviada especial de TVE, Almudena Ariza, dice que en estos momentos EE.UU. reparte ayuda internacional, en concreto, 14.000 bolsas de comida y 15.000 litros de agua. Distribuir la ayuda es complicado por la inseguridad.

14:00 Decenas de miles de haitianos intentan huir cada día de Puerto Príncipe a causa del hambre, la miseria y la violencia que se viven en la capital, según informó la emisora local Radio Metropole.

13:52 El hospital de campaña que el Ejército español podrá atender a un máximo de 80 pacientes en cama, según Chacón.

13:20 La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado que España enviará este sábado a Haití un buque de guerra con 450 militares para auxiliar a las víctimas, según informa TVE.

13:11 Unicef dice que la adopción de niños debe ser "la última opción posible".

13:04 La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dicho en Zaragoza que el cadáver de la subinspectora Rosa Crespo Biel fue encontrado esta pasada madrugada en Haití por miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

13:00 El dirigente de los conservadores en el Parlamento Europeo, José Daul, ha criticado el hecho de que nueva jefe de la diplomacia de la UE, Catherine Ashton, no haya visitado Haití.

00.49 min El ejército estadounidense reparte 14.000 comidas preparadas y 15.000 litros de agua desde el aire en Haití para evitar la inseguridad en las calles.

12:48 El ejército de EE.UU. ha comenzado el reparto de la ayuda...por aire, pese a que en días anteriores su secretario de Defensa, Robert Gates, había calificado el lanzamiento de enseres desde el aire como contraproducente.

12:41 La canciller alemana, Angela Merkel, se ha sumado a los llamamientos a donar dinero para Haití, de cara a una gran colecta televisiva, que se efectuará esta noche, organizada por el diario "Bild" y la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

12:30 La solicitud de un fondo de 575 millones de dólares urgente lanzado por la ONU ha sido financiado al 19%, ha indicado la Naciones Unidas, felicitándose por la generosidad internacional.

12:00 El portero del Real Madrid Iker Casillas se unió a las innumerables voces que piden solidaridad con la población de Haití, tras el desbastador terremoto que asoló el país la semana pasada, a través de la ONG PLAN, de la que es habitual colaborador.

11:35 Los compañeros de la subinspectora Rosa Crespo han confirmado que se ha encontrado su cadáver entre los escombros de un edificio.

11:33 El jefe del Estado francés, Nicolas Sarkozy, ha afirmado que las autoridades de su país están "plenamente satisfechas" con la "cooperación permanente" entre EE.UU. y Francia en la gestión de la crisis humanitaria en Haití.

11:12 El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha asegurado que está dando "todos los pasos posibles" para mediar ante las autoridades de Haití y traer a España a los menores de este país sobre los que familias españolas ostentan una tutela como consecuencia de procedimientos de adopción simple aprobados antes del terremoto del pasado martes.

01.55 min El cadáver de la subinspectora Rosa Crespo ha sido encontrado en Haití, según ha anunciado su familia. Se cumple una semana del terremoto en la isla de La Española y las esperanzas de encontrar con vida a personas se van poco a poco apagando.

10:58 El cadáver de la subinspectora de la Policía Nacional Rosa Crespo ha sido rescatado en Haití, después de una semana sepultado bajo los escombros de un edificio que se derrumbó por completo, según han confirmado fuentes de la familia. Con ella, son tres los españoles fallecidos.

10:55 La ONU todavía tiene la esperanza de encontrar más supervivientes siete días después del seísmo.

10:52 El Samur ha instalado ya en el patio del Hospital La Paz de Puerto Príncipe, en Haití, su propio puesto médico avanzado para atención pediátrica, en el que los quince sanitarios del servicio de emergencias madrileño atienden todo tipo de patologías infantiles, con más de 100 pacientes diarios.

10:49 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha enviado ya a Haití 16 unidades de respuesta en emergencias, en lo que supone la mayor operación de ayuda de toda su historia, tras el tsunami que asoló el sur de Asia en 2004, ha informado Cruz Roja Española en un comunicado.

10:34 El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que no criticará la intervención de EE.UU. para coordinar la ayuda humanitaria dada su cercanía y puesto que es la "única nación con disponibilidad" de recursos humanos y materiales para llegar al país. "No podemos ser el perro del hortelano, si no llegamos, que estén ellos y lo organicen", destacó, para negar que el Gobierno de Barack Obama trate de ocupar la isla.

10:10 El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha asegurado que el terremoto de hace una semana "ha mostrado Haití al mundo" pero la "tragedia" del país caribeño "ya existía antes" y ha recalcado que los países no pueden utilizar "el argumento de la crisis" para reducir la ayuda al desarrollo.

09:43 La ONU confirma que ha sacadado a más de 90 supervivientes bajo los escombros. La cifra precedente era de al menos 71 supervivientes encontrados por 43 equipos internacionales movilizando a 1.739 miembros de rescate y 161 perros.

00.29 min Alfonso Morán, médico del SAMUR en Haití, está sorprendido por la fortaleza de los niños haitianos, que siguen sobreviviendo seis días después del terremoto (19/01/10).

09:30 Tras seis días bajo los escombros, Carla, una niña haitiana de dos años, se recupera en el hospital que el personal del servicio de emergencias sanitarias del Ayuntamiento de Madrid (SAMUR) ha instalado en Puerto Príncipe.

02.21 min En Haití, siete días después del terremoto, la policía no consigue acabar con los disturbios y eso complica aún más el reparto de ayuda y las tareas de rescate. Estados Unidos se ha defendido de las críticas por asumir el control del aeropuerto de Puerto Príncipe. Los norteamericanos consideran esencial su papel de ayuda mientras países como Francia y Brasil han pedido a la ONU que clarifique ese papel. En el aeropuerto haitiano informa uno de los enviados especiales de TVE, Antonio Parreño.

09:15 El enviado especial de TVE, Antonio Parreño, cuenta como EE.UU. trabaja en el aeropuerto. "Hay cientos de soldados estadounidenses y han tomado el control del aeropuerto. Países como Francia y Brasil han querido protestar por esta presencia. Dicen que sus aviones han sido desviados a República Dominicana y se les ha prohibido la entrada sin mucha justificación . Francia y Brasil han pedido a la ONU que clarifique la actitud de Washington. EE.UU. ha respondido que la presencia norteamericana en Haití es fundamental para coordinar la crisis".

01.25 min Continúa el caos en Haití siete días después del terremoto. La ayuda internacional no termina de llegar a la población. Las fuerzas de Estados Unidos han logrado hacer llegar a la capital de Haití, Puerto Príncipe, 45 toneladas de suministros, pero ahora afrontan el reto de distribuirlas por el país, algo complicado por la inseguridad y la falta de infraestructuras en el país. El ex presidente de EE.UU., Bill Clinton, quien ayer voló a Haití para hacer una entrega de suministros y conocer de primera mano cómo progresa la ayuda humanitaria, fue el primero en poner la voz de alerta ante la incapacidad para repartir convenientemente los cargamentos.

08:46 "La ayuda internacional no termina de llegar a la población. Las fuerzas de EE.UU. han logrado hacer llegar 45 toneladas de suministros, pero ahora afrontan el reto de distribuirlas por el país, algo complicado por la inseguridad y la falta de infraestructuras en el país", asegura Almudena Ariza, enviada especial de TVE.

07:45 El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto aprobar hoy la peticíon de Ban Ki-moon de ampliar temporalmente en 3.500 los efectivos de la misión de estabilización en Haití.

07.00 El enviado especial de Radio Nacional, Fran Sevilla, resume la situación en su nueva crónica, que recoge las críticas a la actuación militar de Estados Unidos en Haití.

01.18 min El secretario de Defensa afirma que no actuarán como policías, sino que su misión es ayudar. Varias ONGs critican que su ayuda está parada en Santo Domingo mientras los estadounidenses solo dan prioridad a sus aviones y a repatriar a sus ciudadanos, informa Fran Sevilla, enviado especial de Radio Nacional a Puerto Príncipe (19/01/10).

06.20 Un periodista de la CNN que es neurocirujano opera a una niña de 12 años ante la falta de médicos y le salva la vida. La intervención ha sido captada por las cámaras de la cadena.

05.10 Llegan a Pekín los cadáveres de los ocho policías chinos fallecidos en el terremoto. Formaban parte de la misión de la paz de la ONU en Haití.

04.01 La ONU alerta del secuestro de niños a través de adopciones falsas. El aviso se produce el mismo día en el que EE.UU. anuncia que permitirá la entrada a los huérfanos haitianos.

02.40 El Departamento de Estado ha confirmado la muerte de 24 estadounidenses a consecuencia del terremoto, aunque pueden ser muchos más, ya que ha recibido llamadas preocupándose por la situación de unos 9.000 estadounidenses. Por ahora, los servicios consulares solo han determinado el paradero 3.500.

01.40 Lula ha propuesto a Obama crear una comisión de ministros de Brasil y EE.UU. para coordinar la ayuda humanitaria en Haití. Brasil era hasta ahora el terremoto el país con más militares allí, dentro de la misión de cascos azules de la ONU (Minustah). Según la presidencia brasileña, que da cuenta de una llamada del mandatario estadounidense a Lula, EE.UU. cuenta con el país suramericano como principal socio en Haití y ha resaltado que tiene la ventaja de conocer la geografía, población y costumbres haitianas. Los dos países reaccionaron con rapidez a la tragedia en su condición de líderes regionales.

01.26 Estados Unidos acogerá temporalmente a los niños haitianos que han quedado huérfanos tras el terremoto, según ha anunciado su secretaria de Seguridad, Janet Napolitano.

00.51 La ONU quiere establecer dos corredores humanitarios desde Puerto Príncipe con el norte de Haití y con la República Dominicana para mejorar la distribución de la asistencia que los haitianos esperan.

00.30 Organizaciones dominicanas expresan su alarma y preocupación por la "masiva" la entrada al país de haitianos indocumentados que se registra desde el jueves. Según su relato, casi todos se dirigen a la ciudad norteña de Santiago.

00.14 Braulio Ruiz, coordinador de la Guardia Civil en Haití, ha explicado a Radio Nacional que la labor de los agentes españoles ha cambiado desde el terremoto. Antes se dedicaban a la formación de las fuerzas de seguridad locales, dentro de la misión de la ONU (Minustah). Ahora están ayudando a la población afectada. La llamada se ha cortado tras apenas un minuto de conversación, un ejemplo más de la dificultad de las comunicaciones con el país caribeño, cuyas instalaciones quedaron muy dañadas en el terremoto.

Lunes, 18 de enero del 2009



23.57 El doctor Fernando Prados, jefe de la misión del Samur en Haití, ha asegurado en 'La noche en 24 horas' que la catástrofe es la peor ocurrida en el mundo "desde el punto de vista sanitario" por el número de heridos y por lo difícil de su tratamiento. Asegura que tras el tsunami de Indonesia en 2004 hubo más y mejores medios para ayudar a los supervivientes.

23.35. La reconstrucción de Haití requerirá unos 10.000 millones de dólares, según ha dicho el presidente dominicano, Leonel Fernández, en la conclusión de una reunión en Santo Domingo sobre la crisis en el país vecino, a la que ha asistido la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.

22.55. A esta hora se cumplen seis días desde que la tierra tembló en Haití y destruyó gran parte de la capital Puerto Príncipe. Así te hemos contado los días anteriores de la tragedia.

NOTA: Las horas indicadas son las de la España peninsular. En Haití son seis horas menos.