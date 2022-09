Penélope Cruz, por tercera vez sin Globo de Oro

La española Penélope Cruz volvió a quedarse sin Globo de Oro, premio al que aspiraba por tercera vez, en esta ocasión por su papel en el musical "Nine", y que finalmente se llevó Mo'nique, por "Precious". El director manchego Pedro Almodóvar tampoco ha obtenido premio.

Mo'nique, visiblemente emocionada, dio las gracias a Dios antes de acordarse del director del filme, Lee Daniels, y de su compañera de reparto, Gabourey "Gabby" Sidibe. "Estoy en deuda contigo", dijo la actriz sobre el escenario con el galardón en mano.

Asimismo dedicó la estatuilla a "todas esas personas que han sufrido abusos físicos", un tema que trata la película que protagoniza. Ésta era la tercera candidatura a estos galardones que conseguía Penélope Cruz, tras las obtenidas por "Volver" (2006) y "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

Sus rivales en la categoría de mejor actriz de reparto eran Vera Farmiga, Anna Kendrick (ambas por "Up in the Air") y Julianne Moore ("A Single Man"), además de Mo'nique.

En la ceremonia del 2007 el galardón fue a parar a la británica Helen Mirren por su recreación de la reina de Inglaterra en "The Queen" (2006). El año pasado la suerte fue de nuevo esquiva tanto para Cruz como para su pareja, Javier Bardem, que se quedaron a las puertas del éxito por "Vicky Cristina Barcelona".

Sin embargo Cruz fue la primera actriz española en alzarse con el Oscar gracias a esa cinta de Woody Allen, en la que daba vida a una mujer extrema y enamorada que no logra vivir sin su ex marido (Bardem), de quien se divorció tras un intento fallido de asesinarlo.

Cruz interpreta en "Nine" a Carla, la amante de Guido, el personaje principal del filme, interpretado por Daniel Day-Lewis. La cinta, dirigida por el estadounidense Rob Marshall (ganador de seis Oscar por "Chicago"), es una adaptación del musical de Broadway homónimo que, a su vez, se inspiró en el legendario filme "8 1/2" (1963), del italiano Federico Fellini.

La trama gira en torno a la profunda crisis de identidad de Guido Contini, cuando se dispone a iniciar su última película. Rodeado siempre de mujeres, Contini trata de encontrar la inspiración entre su legítima esposa (Marion Cotillard), su amante (Cruz), su musa (Nicole Kidman), su confidente (Judi Dench), su madre (Sofía Loren) y la prostituta que en la infancia le descubrió el mundo del sexo (Stacey Ferguson).