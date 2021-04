"Lo más angustioso de esta situación es no tener ningún tipo de información directa de lo que está pasando en Haití. ¡Ni siquiera he conseguido hablar con las autoridades!". Son palabras de la embajadora de Haití en España, Yolette Azor Charles, quien ha contado a TVE que se enteró del devastador terremorto de magnitud 7,3 que ha azotado la isla de la Española esta madrugada al no recibir respuesta a un email.

"Estaba haciendo los preparativos de cara a Fitur para la gente que viene a representar a nuestro país y mandé unos correos electrónico. Era muy raro que no contestaran, así que llamé por teléfono. Pero no hubo respuesta. En ese momento, estaba produciéndose el terremoto", ha explicado.

La embajadora ha cifrado en 500 el número de personas que integran la comunidad haitiana en España, la mayoría de los cuales no han parado de llamar a la delegación diplomática desde la madrugada para interesarse por sus familias. "El teléfono no ha dejado de sonar ni de noche ni de día. Pero sabemos lo que el resto del mundo, lo que sale en los medios de comunicación", se ha justificado Azor Charles.

"Sé lo que ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores por internet, pero no he podido hablar con ella. Ahora voy a llamar a otras embajadas a ver si saben algo", afirma.

Según cuenta la embajadora, los jóvenes haitianos residentes en EE.UU. han sido especialmente rápidos a la hora de intercambiar información en internet, en donde a través de redes sociales han indicado en qué lugares estaba habiendo réplicas del seísmo y han elaborado una lista con nombres de personas que se encuentran a salvo.

"Cuando mi hija me dijo que el terremoto era de magnitud 7,3 supe que mi país había quedado destrozado", ha asegurado, aunque "después de conocer que la zona más afectada era la capital" cree "aún habrá alimentos".

Lo prioritario, además de la ayuda sanitaria, "es abastecer de herramientas a los servicios de búsqueda", porque si no va a "costar mucho" tirar abajo los muros de las casas para sacar a los supervivientes.

"Si tuviera un teléfono satélite podría hablar, pero no sé cómo se hace"

Otro haitiano residente en Madrid es Ernesto Rosseau, que en declaraciones a TVE, ha expresado su desazón al no tener forma de ponerse en contacto con su hermana, que reside en Puerto Príncipe.

"Llevo toda la noche llamándola por teléfono pero no hay respuesta", ha asegurado este madrileño de adopción -lleva más de 42 años en la capital de España, a donde llegó para estudiar Medicina-. "Me han dicho que si tuviera un aparato para hablar por satélite podría ponerme en contacto con ellos, pero no sé como se hace", asegura.

“No tenemos imágenes en directo y no dejo de buscar en internet“

Rosseau es presidente de la Asociación Cultura Hispano Haitiana y aún no se puede cree que los edificios que estaban pensados para aguantar un temblor como éste hayan caído. "Se ha venido abajo el palacio presidencial, el Capitolio, el edificio de la ONU, la catedral, hasta un hospital...", asegura incrédulo mientras consulta en internet la última hora sobre la catástrofe natural.

"Estaba viendo la televisión con mi mujer cuando ví que salía una última hora hablando del terremoto", ha recordado Rosseau, quien muestra su frustración al tener tan poco acceso a imágenes en directo. "Son las mismas imágenes siempre. Ni en google encuentro", afirma.

"Con quien sí he podido ponerme en contacto ha sido con otra hermana que vive en Nueva York y ella me ha asegurado que un primo mío, que no vive en la capital, está bien", ha asegurado Rosseau, cuyo teléfono no ha dejado de sonar durante la mañana ya que compatriotas querían tener más noticias.