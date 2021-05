El Gobierno mexicano ha asegurado que ya no hay posibilidades de acoger al presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, según ha informado la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.

"Por el momento, después de haber tenido una conversación telefónica anoche con Zelaya, todo parece indicar que las posibilidades de que este traslado se dé no están vigentes", ha declarado a los periodistas a la salida de un acto conmemorativo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Durante la noche del pasado miércoles y la madrugada de este jueves, Manuel Zelaya negoció con el Gobierno mexicano su posible exilio a este país.Sin embargo, el traslado no ha sido posible ni lo será en las próximas horas, según han informado fuentes mexicanas, aunque sí han reconocido que seguirán buscando la manera de solucionar esta crisis política.

Espinosa ha informado, además, de que el Gobierno que preside Felipe Calderón envió anoche un avión del Estado Mayor presidencial a Honduras, donde finalmente no fue autorizado a aterrizar y tuvo que dirigirse a El Salvador.

"Había un cierto sentido -ha añadido la canciller- de hacerlo con rapidez (sacar a Zelaya de Tegucigalpa) y desafortunadamente ya en vuelo las autoridades hondureñas solicitaron que el avión saliera del espacio aéreo y se vio obligado a aterrizar en El Salvador".

México seguirá intentando solucionar la crisis política

También ha explicado que la solicitud para acoger al depuesto presidente hondureño partió del propio Zelaya y que el gobierno mexicano no mantuvo contacto con el ejecutivo de Roberto Micheletti durante este proceso.

Espinosa ha recordado que la definición del estatus migratorio con el que se admite a un ciudadano de otra nacionalidad "es una facultad exclusiva del país que lo recibe" y ha indicado que México estaba consultando directamente con el depuesto presidente hondureño en qué calidad migratoria sería recibido en territorio mexicano.

La legislación mexicana, ha señalado, contempla la figura del asilo y otras como visitante o visitante distinguido, "pero las autoridades no habían decidido todavía cuál de estos estatus se le daría a Zelaya", quien aseguró la pasada noche que "yo no pido, no solicito, no quiero, no acepto asilo político, absolutamente, de ninguna sociedad de ningún país ni de nadie".

Patricia Espinosa ha destacado que su país "seguirá atento para buscar maneras para que podamos contribuir a la solución de esta crisis".

También ha subrayado que la gestión de un salvoconducto para que saliera de Honduras fue una "solicitud del presidente Zelaya" para permanecer en México por un tiempo "todavía indefinido".

"México, fiel a su tradición humanitaria estará dispuesto a acudir en auxilio de aquellas personas que se encuentren en alguna situación difícil, y esta no va a ser la excepción", ha concluido.