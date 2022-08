El documentalista Pedro Barbadillo y el cámara Pedro Guillén han sido retenidos este viernes junto a la activista saharaui Aminetu Haidar en el aeropuerto de El Aaiún, en el Sahara Occidental, para ser interrogados por la policía, según han denunciado fuentes saharauis.

Los tres llegaron en un vuelo procedente de Las Palmas de Gran Canaria y fueron trasladados por la policía a una oficina del aeropuerto para ser interrogados sobre las 12.40 horas de este mediodía, tal y cómo ha explicado la vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Violaciones Graves de los Derechos Humanos (ASVDH), Djimi Elgalia.

El propio Barbadillo, ha informado a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla de que los agentes de la policía les impidieron en un primer momento grabar, y luego los trasladaron fuera de las dependencias del aeropuerto.

Pedro Barbadillo es un periodista independiente afincado en Mallorca desde hace más de una década donde dirige la empresa audiovisual Graphic Productions & Services y tiene la intención de rodar un documental sobre Haidar.

El cónsul español en Rabat, Rafael Jover, en cuya circunscripción se encuentra El Aaiún, ha declarado que la Dirección General de la Policía marroquí le ha comunicado que los periodistas se encuentran retenidos en el aeropuerto para ser interrogados, pero que no han sido detenidos.

Jover aseguró que está haciendo las gestiones necesarias para que el Depositario de Bienes de España en el Sahara, Mariano Collado, única representación administrativa española en la ciudad, acceda al lugar donde se mantiene a los periodistas.

Fuentes saharauis, que afirman haber perdido el contacto con los tres, han señalado que han sido llevados a una comisaría en la capital saharaui.

Por su lado, la agencia oficial MAP ha señalado, citando a la policía del aeropuerto, de que Haidar "rechazó cumplir con las formalidades de la policía a su llegada al aeropuerto de El Aaiún, principalmente la ficha de embarque, que incluye, como exige la reglamentación internacional, información sobre la identidad, la residencia y la nacionalidad del viajero".

La activista Haidar es conocida como "La Pasionaria del Sáhara"

En un duro discurso pronunciado hace una semana con motivo del 34º aniversario de la Marcha Verde (en la que Marruecos se anexionó el Sahara Occidental), el rey Mohamed VI instó a su país a afrontar la "escalada bélica" de los "adversarios de la integridad territorial".

El monarca dijo a los "enemigos" de la integridad territorial que "saben mejor que ninguno que el Sáhara es una causa crucial para el pueblo marroquí" y destacó que "no hay lugar para la ambigüedad: o el ciudadano es marroquí, o no lo es. O se es patriota o se es traidor. No hay término medio entre el patriotismo y la traición".

Haidar regresaba a El Aaiún después de recibir en Nueva York el "Premio al Coraje Civil 2009" de la Fundación Train, que se une a otras distinciones como el Premio de Derechos Humanos Robert Kennedy que recibió el año pasado en una ceremonia en el Senado estadounidense.

La Policía Judicial marroquí detuvo el pasado 8 de octubre en el aeropuerto de Casablanca a siete activistas que viajaron a los campos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), que están a la espera de ser juzgados, previsiblemente ante un tribunal militar.