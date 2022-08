Aplazado el juicio a Karadzic después de su boicot

Los jueces del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) han aplazado, tras apenas media hora de vista, el juicio al ex líder serbobosnio Radovan Karadzic, que no se ha presentado en la primera audiencia de su proceso. Karadzic boicotea su proceso porque dice que quiere tener más tiempo para preparar su defensa.

Karadzic ha cumplido su amenaza de boicotear el proceso, al que no ha asistido porque considera que no ha tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.

"He notado que el acusado, el señor Karadzic, no está presente. También me doy cuenta de que, como él decidió defenderse en el procedimiento, no hay abogado en su nombre hasta el momento", ha explicado el juez de Corea del Sur O-Gon Kwon.

Radovan Karadzic, que ha decidido que se defenderá a sí mismo, anunció el pasado miércoles que su defensa no estaba "lista", por lo que ha boicoteado la apertura de su juicio, programado para durar dos años. También añadió que en septiember había reclamado sin éxito en septiembre un tiempo suplementario de diez meses para preparar su defensa.

Karadzic, de 64 años, está acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel durante la guerra de Bosnia (1992-1995), en la que hubo más 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.

Fue detenido en Belgrado en julio de 2008, después de trece años de clandestinidad y de una larga persecución.