El diálogo sobre la crisis política de Honduras ha caído en contradicciones, confirmaciones y desmentidos entre las comisiones del presidente depuesto, Manuel Zelaya, y del gobernante de facto, Roberto Micheletti, sobre la consecución o no de un acuerdo que ponga fin a la crisis del país.



Como si no bastara con la incertidumbre que genera la crisis en sí, el anuncio de ambas delegaciones de que habían consensuado un "texto único" que someterían a Zelaya y Micheletti fue seguido por otro, de las dos partes, de que no había acuerdo y otro más, de un portavoz del depuesto mandatario, sobre que sí lo había.



Vilma Morales y Víctor Meza, representantes de Micheletti y Zelaya, respectivamente, anunciaron por separado que habían consensuado en la mesa de diálogo el "texto único" que permitía dar una salida a la crisis que vive Honduras desde el golpe de Estado del 28 de junio.



Pero al final de la jornada, el Gobierno de facto ha indicado que no alcanzaron un acuerdo sobre el contenido del texto, que además ninguna parte ha desvelado.



Morales y Meza habían señalado que, tras el avance del 90% alcanzado hasta el martes, el principal punto en discusión durante este miércoles era la restitución de Zelaya en la presidencia.



"El diálogo sobre este punto ha sido cordial y ambas partes hemos alcanzado importantes avances. Sin embargo, hasta este momento no hay ningún acuerdo final en torno a este punto", ha señalado en un comunicado la comisión que representa a Micheletti.



Poco después, la vicecanciller de Zelaya, Beatriz Valle --que no forma parte de la comisión negociadora--, ha ratificado a periodistas en el hotel donde se celebra el diálogo que "no hay ningún acuerdo, pero sí hay propuestas".

“"Se ha logrado consensuar en un 100% la totalidad del Acuerdo de San José"“

Sin embargo, un asesor y portavoz de Zelaya, Rasel Tomé, ha asegurado a Efe que las comisiones de diálogo habían logrado un consenso en todo el Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y en el que se basa el diálogo sobre la crisis.



"Se ha logrado consensuar en un 100% la totalidad del Acuerdo de San José, todos sus puntos han sido consensuados y ya se alcanzó a elaborar el texto correspondiente", ha dicho Tomé.