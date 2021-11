Damien Hirst, el bad boy del arte británico, conocido por sus animales en formol y mosaicos de mariposas disecadas, busca "reconocimiento" y "aprobación" con su sorprendente regreso a la pintura, según el comisario de su nueva exposición en la londinenseEn este pequeño museo nacional, que aloja verdaderas obras maestras de la pintura europea clásica -coleccionadas en los siglos XVIII y XIX por la familia Wallace-,la primera serie pictórica de Hirst, titulada No love lost, Blue Paintings.Se trata decon los que el artista, considerado el más influyente de su generación en el Reino Unido, vuelve a coger los pinceles en el sentido más tradicional, dando lugar a una obra figurativa.Con este marcado giro en su trayectoria, dominada hasta el momento por provocadoras instalaciones de arte conceptual,y "a obtener la aprobación del público" (y, por supuesto, de la crítica), según ha reconocido el comisario de la muestra, Christoph Vogtherr.La relación delcon su imagen pública -en la que se mezcla la admiración por su obra con un escepticismo por su marcado instinto comercial- "es de amor y odio", ya que tanto le disgusta como le saca provecho, apunta Vogtherr.Así, en varias entrevistas previas a la presentación pública de sus cuadros -algunos de los cuales primero se expusieron en Kiev-, Hirst había expresado su temor a que la crítica los "destrozara", algo que"La sorpresa inicial de ver lo que ha sido capaz de producir se transforma después en un sentimiento positivo", señala Voghterr, que observa que las obras del debut son todavía una transición entre sus creaciones más conocidas hacia "un nuevo camino que no se sabe adónde conducirá".No lost love (algo así como Ningún amor perdido) es una serie de pinturas de marcados tonos oscuros, sobre todo azules y negros, y un tema recurrente: la muerte.Desde sushasta sus composiciones con colillas, muchas de las obras del artista exploran ese concepto que le obsesiona y que vuelve a abordar en su obra pictórica, dominada por, que para él simbolizan cementerios."Floating Skull" (Cráneo flotante, 2006), un cráneo azulado que resalta sobre un fondo negro, perteneciente a una serie inicial de la que es la única superviviente, es mucho más oscura que cuadros posteriores, como "Men shall know nothing" (2008), en la queEn todas las obras -dos de ellas enormes trípticos- aparecen elementos típicos de la producción del artista -lo que confirma esa sensación transitoria-, entre ellos osamentas, esqueletos animales y lunares o topos dispuestos en sucesión.Desde el principio de su carrera-el año pasado escandalizó al mundo del arte, y amasó una fortuna, al subastar su obra sin intermediarios-, y su salto a la pintura es otro paso en esa dirección, apunta el comisario.Tampoco es casual su elección de la íntima Colección Wallace, en una mansión decorada con exquisito lujo, para presentar en sociedad su pintura, ya que, según el propio artista,Hirst, que sufragó una reforma de las salas que costó alrededor de 250.000 libras (266.000 euros) para que la entrada a su muestra fuera gratis, es el segundo pintor vivo que exhibe en ese edificio, después de Lucian Freud, que lo hizo en 2004.El artista británico pulverizó en 2008 el récord para una subasta dedicada a un único artista , que ostentaba el genio español Pablo Picasso (1881-1973) por una puja de 88 obras suyas que logró 20 millones de dólares en 1993. Además, fue la, sin acudir previamente a un marchante.