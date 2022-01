Google le pone el termómetro a la gripe en España

Google, líder mundial de búsquedas en internet, ha puesto en marcha este jueves una herramienta en 16 países que calcula el porcentaje de casos de gripe en relación con los términos de búsqueda tecleados por los usuarios.La herramienta, denominada Flu Trends, se probó por primera vez en 2008 en EE.UU. y ahora se lanza en otros 15 países con el objetivo de complementar los datos proporcionados por la Sanidad Pública.Según ha explicado en rueda de prensa Isabel Salazar, Responsable de Marketing de Producto en España, para su desarrollo se recopilaron los datos de búsqueda relaccionados con la gripeEstos términosen el caso de España con información sobre enfermedades de tipo gripal publicados por la Red Europea para la Vigilancia de la Gripe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE) .Google comprobó queCuando aumentaban los casos diagnosticados de gripe en España, habían aumentado también las búsquedas relacionadas con los síntomas de la enfermedad.por eso son búsquedas relevantes" afirma la responsable de Google. Añade que puede ser útil a nivel salitario y como herramienta de prevención.Aunque no pretende "sustituir" si no complementar apunta que la ventaja de Flu Trends estriba en que son casi en tiempo real. Mientras que la herramienta del buscador muestra los datos con un retardo de unas 48 horas, el ministerio de Sanidad puede tardar hasta dos semanas en proporcionar información actualizada.Sin embargo la herramienta no está centrada en el seguimiento de la epidemia de gripe A, sino queDe hecho, el término "gripe A", una de las búsquedas más populares de los últimos meses, ha sido excluido de la lista de términos de Flu Trends. Según Salazar, se ha considerado que "no se podía incluír en este modelo" porque los usuarios buscaban este término por un "interés general" en la información y no "por los síntomas que pudieran tener".Salazar explica que "se ha comprobado quesanitarias" por lo que se ha eliminado de los términos de búsqueda utilizados para pintar la curva gripal.A pesar de que la herramienta no es exclusiva para estudiar la evolución de la variante de la gripe H1N1, Google explica que la mayoría de los casos de gripe diagnosticados en este momento son casos de gripe A, hasta el 90% según los datos proporcionados por Salazar.Flu Trends muestra un mapa con colores que simbolizan el nivel de gripe en los diferentes países de los que se tienen datos. El verde correspondería a una actividad gripal mínima y el rojo a una presencia de la enfermedad muy intensa.En estos momentos España está en un nivel "bajo" según muestra la herramienta. En España, a diferencia de otros países como Francia , no existen datos por Comunidades Autónomas, ya que las IPs que se asignan en nuestro país no se relaccionan en la mayoría de los casos con la ubicación del internauta.En el mapa además de navegar por países permite realizar comparativas con datos anteriores desde 2004. Por el momento, este añoque los anteriores ya que la curva de 2009 se sitúa por encima del porcentaje que marcan los mapas de todos los años anteriores.